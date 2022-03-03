【快速檢測/初步陽性/確診】市面上出現愈來愈多快速檢測，價錢有貴有平，亦有大量不同標準。政府至今仍未有一張完整的快速檢測試劑名單。不過在衛生署網站，以及政府的公告之內，都有分別由中國、歐盟及美國認可使用的測試劑名單，



由政府派發的測試包有以下品牌：(1)妥析、(2)熱境生物、(3)和信、(4) AESKU、(5)金沃夫、(6) BGI YHLO、(7)萬孚。（政府網站圖片）

截至2月28日，政府認可8款快速檢測包，亦承認中國國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單、歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單，以及美國食品及藥物管理局（FDA）發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單。另一方面，有香港民間自製的搜尋平台，整合了上述四張名單，只要輸入測試劑名字就可以得知是否合規格。

以下為四大名單及民間平台連結：

1.民間「快速抗原測試搜尋器」網頁

https://howawong.github.io/covid-test-kit-search/



2.香港特別行政區衞生署醫療儀器行政管理制度下已表列的2019冠狀病毒病快速抗原測試

https://www.mdd.gov.hk/tc/whats-new/rapid-antigen-tests-covid-19/index.html



3.國家藥品監督管理局批准的新冠疫情防控醫療器械產品名單

https://www.nmpa.gov.cn/directory/web/nmpa/images/1643248396260012059.docx



4.歐盟2019冠狀病毒病快速抗原測試通用名單（只備英文版本）

https://ec.europa.eu/health/system/files/2022-02/covid-19_rat_common-list_en.pdf



5.美國食品及藥物管理局發出有關認可緊急使用的抗原測試劑名單（只備英文版本）

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/in-vitro-diagnostics-euas-antigen-diagnostic-tests-sars-cov-2#IndividualEUAs



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另一方面，政府早前在疫苗通行證的網站中，列出了不同場所對打針的需求，當中也包括一些例外和豁免情況，但對於比較複雜的情況卻未有進一步解釋。

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