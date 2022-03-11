疫市筍工｜社署請照顧員月薪3.1萬　小學程度、識廣東話可申請

在最新一波疫情中，感染人數暴增令醫院人手嚴重不足。日前伊利沙伯醫院急症室顧問醫生兼前部門主管何曉輝在員工大會中講到醫療情況時更一度落淚。爲了對應人手不足的問題，政府日前釋出臨時合約照顧員崗位；申請者只需要有小學程度學歷和操簡單廣東話即可，月薪高達3.1萬元。



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社會福利署聘請臨時合約照顧員，要求非常簡單，有小學程度學歷，能讀寫交班記錄，並會簡單粵語的人士即可申請。月薪$31,150起，屬於非公務員工作。除郵寄方式以外，大家亦可透過Email、Whatsapp或WeChat遞交申請。

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同場加映：疫市筍工｜ 漁護署請農林助理員 DSE五科合格可申請、月薪2萬起

電子消費券下個月開始發放，首輪派發5000元舒緩市民疫情下的經濟壓力。除此之外，政府亦持續釋出要求低但高薪的職位。當中漁農自然護理署請漁業農林助理員，DSE或會考有5科合格，並有兩年相關工作經驗人士即可申請，起薪有$20,035值得一試。有興趣的大家繼續往下看吧！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈