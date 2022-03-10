電子消費券下個月開始發放，首輪派發5000元舒緩市民疫情下的經濟壓力。除此之外，政府亦持續釋出要求低但高薪的職位。當中漁農自然護理署請漁業農林助理員，DSE或會考有5科合格，並有兩年相關工作經驗人士即可申請，起薪有$20,035值得一試。有興趣的大家繼續往下看吧！



（漁農自然護理署網頁圖片）

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漁農自然護理署請漁業農林助理員，雖然無需大學畢業，但職位要求申請者有2年相關工作經驗。此工作為公務員職位，起薪$20,035至頂薪$25,545，大家可以在互聯網遞交申請或下載申請表格以郵寄方式遞交。

👇👇👇點圖看漁業農林助理員要求及待遇👇👇👇

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農林助理員（漁業）職位截至申請日期是2022年3月18日（五）晚上11時59分，有興趣的大家要盡快申請啦！

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無論是在學校還是出到社會在公司，最考你臨場反應、號稱最鬥智鬥力的環節從來都不是你工作的時候，而是過海做神仙必不可少的interview。明明在interview前已做足功課，偏偏到了現場，還是被那一條條令你不知所措的陷阱問題，問到口啞啞。如果對方問你「收到offer後幾多日返到工？」，你又會點答呢？

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全球疫情未見起色下，本港再次迎來了Omicron變種病毒第五波疫情，讓本就處於寒冬期的各行各業，無疑是雪上加霜。有不少打工仔因此而被逼放無薪假，甚至因為公司倒閉而面臨失業。然而，在凍薪留職這個沒有任何收入的狀態下，偏偏各位孝順仔女依然要拿家用上繳中央，情況實屬嚴重！《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾發愁的打工仔解決困境！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈