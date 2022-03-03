香港疫情嚴峻，確診宗數日日破萬，不少公司都讓員工留家工作（WFH），一來可以防止員工聚集，二來如果有員工不幸中招，都不會造成交叉感染，不過有網民表示，WFH絕非在旁人眼中的「優差」，反而是一種折磨。



有網民表示，WFH絕非在旁人眼中的「優差」，反而是一種折磨。

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網民「共產黨總書記」在連登討論區中發文，指自己原本以為WFH「幾美好」，沒想到真正實行之後，才發現困難重重，令他感覺很深定，是返工跟收工休息的界線變得模糊，「以前見個鐘7點幾，都係時候返屋企，而家瞓個下，都係冇離開咗工作嘅感覺」，直言自己睡眠質素變差。

不少網民都認同樓主之言，指WFH有開工冇收工，加上疫情嚴重不敢出街就如坐監，而且有時遠端工作用到的VPN或遙控功能，非常慢而且有DELAY，大大影響工作效率。

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大家現在是WFH嗎？還是仍要冒險每天回公司上班？又或者已經習慣了WFH，覺得網民大驚小怪？留言分享一下吧！

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香港疫情嚴重，每日都有大廈被圍封、強檢，檢測中心亦大排長龍。不少市民都是臨時發現要強檢，同時又發現附近的檢測中心已爆滿，登時手足無措。記者為大家整理了11個實用緊貼疫情的網站，由最新強檢名單、測試樣本包派發點，到各區檢測中心人流，甚至有確診互動地圖！Mark實這10個網站，就不怕錯過疫情資訊。👉即睇防疫網站指南👈

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