台灣女星「熊熊」卓毓彤長相甜美，擁有 G 奶火辣身材，是許多人心目中的心神，去年捲入私密影片外流風波卻能坦然面對，大方不做作的性格圈粉無數。近日熊熊放送福利，分享 10 秒運動片，讓粉絲看了血脈賁張。



熊熊 10 秒運動片揪粉絲一起動

熊熊近日在社交平台發文寫下「飯要吃，身體也要動」，揪粉絲「歡迎大家一起來跟我運動」，並附上一段 10 秒短片。影片中，只見她穿著成套藕色中空運動裝，雙手緊握健身器材，身體跟著前後擺動，彎腰前傾炸出 Ｇ 級核彈，向後抬秀出渾圓蜜桃臀，前凸後翹的好身材展露無遺。

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10 秒運動片讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，紛紛在底下留言直呼「這身材臉蛋真的是理想型」、「這個影片怎麼那麼長，到底幾分鐘」、「重播 n 次」、「看到手機沒電」、「跟你運動沒法專心」、「再做下去會迷死更多人」，還有人大讚「這腰可以放酒杯惹」，熊熊也大方回應「沒桌子的時候可以借放」。

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