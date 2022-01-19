性感女星熊熊被批「又肥又醜」難抵網民負評萌退意：我是有多醜？

【熊熊／卓毓彤】台灣性感女星「熊熊」卓毓彤長相甜美，擁有G奶火辣身材，是許多人心目中的心神，去年捲入私密影片外流風波卻能坦然面對，大方不做作的性格圈粉無數。經常透過社群網站分享生活的她，近日發文談論自己不上相的痛，還開玩笑放話要退出演藝圈。



熊熊被批不上鏡

熊熊13日在IG發文透露元元看到自己的時候，大讚「你今天好漂亮」，隨後突然自爆「以前還不認識你的時候，覺得你長得不怎麼樣，但見到本人之後就改觀」，讓熊熊忍不住調侃元元到底是會不會聊天。

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偶遇路人被被電視上又肥又醜

元元的直率，讓熊熊想起過去曾在家具店偶遇一名阿伯，對方看到她後驚訝的問「你是熊熊？！」她毫無明星架子的與對方打招呼，還送一個燦爛笑容。沒想到，阿伯的下一句話卻是「喔！妳本人很漂亮捏，阿～電視怎麼又醜又胖…」讓熊熊無奈直呼「我就問我螢幕上是多醜」，解釋這是氣球過敏人的痛，還開玩笑說要退出演藝圈賣餅乾。

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最後，熊熊自我安慰「沒事！外貌是短暫的，美麗的心才是永恆～」粉絲見狀也在底下留言大讚「你本人真的又瘦又美膚質超好」、「熊熊一直都很美」、「越認識熊熊，就會發現很多優點」，還有人笑虧「妳是不是沒有包紅包給燈光師跟攝影師」。

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