每個人的學生時期，總有那麼一兩個令你無法忘懷的校園風頭躉，他們可能是打籃球好叻的帥氣校草，又或者是走步路都有香氣的品學兼優校花。說到這種如同傳說般的存在，又怎可不提以下10位學生時期已是顏值天花板的韓星！有人未出道已有自己的後援會，有人更因為太帥氣，每次一出現便搞到全場deadair！



（Fantagio）

不少人長大後開始懂得打扮自己，選擇適合自己的穿衣風格，漸漸地也會變得越來越漂亮，甚至有煥然一新的感覺。相反學生時期最青澀最無添加的樣子，自自然然都被大家列為不可翻的黑歷史。不過，這項不成文的規定似乎並不適用於這10位學生時期已是校花校草，甚至是校園風頭躉的韓星！

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【1】車銀優

（Cr. naver & IG@eunwo.o_c）

一向被稱為「漫撕男」的車銀優，學生時期不但是品學兼優的好學生，更是學生會會長，深得師長喜愛，在校人氣高到不得了！曾經與他同校的學生指，高二時期有一次車銀優到食堂放餐盤，結果他一出現在場的所有人都一起安靜了，就連經過的走廊都一樣，他表示沒想到這麼喧鬧的地方，一瞬間竟因車銀優的臉蛋而deadair了。除此之外，有一名車銀優的學妹更指對方經常收到吃不完的朱古力。而且運動會時因為車銀優去當了工作人員，結果大家為了圍觀他，連比賽都無法進行下去，非常誇張！

【2】潤娥

（Cr. pann.nate & IG@yoona__lim）

在小學6年級便因為出眾的舞蹈實力，而被SM公司選中做練習生的潤娥，除了是少女時代的門面外，有著清純小鹿外貌的她在校時期已是人人皆知的校花系美女，非常有人氣！而且就算是行程緊密，潤娥卻依然努力讀書考取東國大學戲劇電影學系，因此當時畢業照一出，便引起了不少騷動。

【3】金泰亨

（Cr. idolinews & BIGHIT MUSIC）

屢次當選「世界最美臉蛋」的金泰亨（V），作為全球首帥的魅力在學生時代早已發揮得淋漓盡致！作為同歲親故的團員Jimin表示「那時候校內沒有一女生不知道V是誰」，金泰亨自己亦曾在節目上爆料指自己無法拒絕女生的告白，每次遇上這些事都讓他感到不知所措，也不懂得拒絕對方，結果連一次像樣的戀愛也沒有談過（全都不超過20日）！

【4】全智賢

（Cr. pann.nate & STONEHENgE）

無論是看過《我的野蠻女友》的你，還是看過《來自星星的你》的你，女神全智賢的美貌卻仍然依舊！這位天然系的凍齡美女，在15歲的學生時期已開始擔任時裝雜誌的平面模特兒，每天信箱都被情書塞爆，受歡迎程度完全就跟漫畫裏的迷人校花一樣！

【5】玄彬

（Cr. pann.nate & IG@vast.ent）

作為韓劇男神的玄彬，不但擁有既高挑的身型和帥氣的外貌，玄彬早在學生時期已是男女通吃的魅力型男！據玄彬的朋友在採訪中表示，中學就讀男校的玄彬在男生之間無人不知，區內無人不曉，附近的女生更為玄彬成立了個人後援會，就算是出道前，爆棚的人氣也絕不輸當年的元祖男團H.O.T！

【6】宋慧喬

（Cr. pann.nate & IG@ kyo1122）

同樣是「母胎美女」的宋慧喬有著一副古典的韓國美人相，加上其清純的氣質，在一眾女生之間特別脫穎而出！就讀恩光女中的她，在出道前曾因為美貌而登上了《臉贊症候群》，更被他人並稱她與歌手李真和演員韓惠軫為恩光女中三大美女。

【7】宋仲基

（Cr. Korea Star Daily & tvN）

擁有千年如一日的童顏宋仲基，在校時期不但運動神經發達，更是品學兼優的資優模範生，曾擔任學生會會長，大學入學成績高達380分（400分滿分），這樣的校草學長完全就是女生們返學的動力！另外，他就讀成均館大學的時候也因為各方面出眾的能力而擔任形象模特兒、還多次登上校刊封面人物，完全就是校園風頭躉！

【8】金泰希

（Cr. MBC & IG@kimtaehee99）

曾奪下韓國第一美女的金泰希，因有著清秀的臉蛋和令人心裏滲蜜的笑容，就算那時有著土氣的髮型，也無阻她散發出女神的魅力！加上，金泰希因為以接近滿分的成績考入首爾大學服裝設計系，因此以學霸的身份在附近有著不少的名氣，絕對是美貌與智慧並重的美女。

【9】李敏鎬

（Cr. pann.nate & IG@actorleeminho）

有著一雙大長腿的李敏鎬，從小就是自帶光環的存在，他多年的圈內好友丁一宇多年前在《我家的熊孩子》節目上表示，對方每次在街上行行下就會被星探發掘，在校園時期也是人氣高到不得了的風雲人物，每次要招募新生的時候，都會被人當成店舖的生招牌！

【10】趙寶兒

（Cr. pann.nate & xxadoraa）

因為《九尾狐傳》而人氣急升的趙寶兒，雖然在校時候皮膚較為黝黑，但全家擁有優秀基因的她，不但母親和妹妹都是顏值天花板，在校內也有高人氣，更被人稱為「磐石高中黑珍珠」，可見其美貌得到眾人的認證！

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