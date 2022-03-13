【Omicron/第五波疫情/在家抗疫】無論是在家抗疫抗到悶悶地的你，還是每日被鋪天蓋地的負面新聞壓得喘不過氣的你，是時候看一些甜甜的東西來轉換一下心情！近年有不少女生都迷上了以BL（男男戀）為題材的漫畫和劇集，除了泰國和日本外，其實韓國也有不少出色的作品值得推介，快看看以下10套必看的韓國BL劇吧！



（LINE TV －《冬日過後的櫻花》）

為了世界的繁榮和穩定，於是決定每日係屋企碌足10個鐘頭手機的你，日復一日的抗疫日子，上至Whatsapp，下至download了十年沒用過的apps都被你參透過，已經不知道可以做什麼的你，開始思考是否要加入禪修的行列。

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說到消磨時間的佳品，又怎能不提煲劇。自從港版《大叔的愛》播出後，越來越多人對BL（男男戀）劇產生興趣，除了泰國和日本外，近期最hit的BL韓劇非《語意錯誤》莫屬，以下10套必看的韓國BL劇，你又睇過未？

【1】《語意錯誤》（又名《Semantic Error》）

主演：朴栖含、朴宰燦

集數：8

播放年度：2022年

由同名韓國漫畫小說改編，一播出便搶占韓國平台Watcha第2名的《語意錯誤》，故事講述擁有像模特兒般完美外表的風雲人物張宰英，遇上死板又邊緣的優等生秋尚宇，兩人以設計師和遊戲開發者的身份，在開發手遊的過程中擦出愛火花。主演的兩位演員都是偶像團體出身，而兩人之間15cm的身高差和自然的演技更是一大看點之一！

+ 2

【2】《冬日過後的櫻花》

主演：姜熙、玉真旭

集數：8

播放年度：2022年

《冬日過後的櫻花》同樣由人氣網路連載漫畫改編而成，故事講述徐海春因父母雙亡，從小在阿姨家寄人籬下，但阿姨的兒子趙泰成卻一直對他很冷淡，直到泰成發現海春時常被其他同學欺負，於是萌生出保護他的想法，兩人之間的關係亦漸漸有了變化。這個發生在學生時代，又甜又酸的戀愛，真的令人不自覺泛起姨母笑！

+ 1

【3】《First love，again 再一次初戀》

主演：全昌河、陳健

集數：6

播放年度：2022年

誰說BL不能有輪迴的題材，故事講述主角延錫是一位活了300年的受歡迎網路小說家，前兩世都因世俗和變故而無法廝守，偏偏當他遇上轉世到第三世時的初戀鄭河延，竟變成了男人！兩人之間命中注定的戀愛，還有延錫對河延寵溺的眼神，各種小幸福真的令人甜到牙痛！

+ 1

【4】《染色》

主演：朴晙喜、劉賢宇、金泰正

集數：8

播放年度：2021年

去年年底播出的《染色》以穿越古代為題材，講述熱愛輪洋繪畫的高三生恩鎬，某天意外穿越到畫中世界，碰見被廢黜的世子李憲與護衛高錦。雖然一開始恩鎬和世子兩人互不相任，但朝夕相處下漸漸成為對方最親密的夥伴。

【5】《在你視線停留的地方》（又名《你的目光所及之處）

主演：韓基燦、張義秀

集數：8

播放年度：2020年

《在你視線停留的地方》，是韓國史上首部正式的BL劇，由曾經參加《PRODUCE X 101》的高人氣參賽者韓基燦擔任主演。故事講述一名財閥繼承人與保鑣之間的友情及愛情，為稱為「男男版《繼承者們》」。

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【6】《Mr.Heart》（又名《匆匆心動》）

主演：李洗賑、千昇浩

集數：8

播放年度：2020年

《Mr.Heart》，由《在你視線停留的地方》的原班人馬製作組創作，可視為它的後續作。選角方面，同樣選用了曾參加《PRODUCE 101》第2季的高人氣參賽者李洗賑擔任男主角。身形較細小的他，與另一名身形高大的男主角千昇豪在身高上相差10cm，形成了相當萌的身高差！

+ 3

【7】《To My Star》（又名《致我的星星》）

主演：孫宇賢、金江珉

集數：9

播放年度：2021年

《To My Star》，同樣是《在你視線停留的地方》的製作班底打造。有前兩套佳作的成功，令人對這套劇都充滿期待。有網民形容這套劇算是「入門級」的BL劇，不會有太激情的情景，劇情輕鬆，不會太沉重。

+ 3

【8】《Color Rush》（又名《遇見你之後》）

主演：許玹準、洪瑜浚

集數：8

播放年度：2021年

《Color Rush》，改編自同名人氣小說，講述一個患有色盲的男生，遇上一個令他看見色彩的男生的故事。男主角有男團THE BOYZ前成員玹準擔任，加上故事內容有奇幻的元素，令人更加期待！2022年亦將會推出第二季，有追開的腐女們也別錯過！

【9】《Wish You：你在我心中的旋律》

主演：姜仁秀、李想

集數：8

播放年度：2020年

《Wish You：你在我心中的旋律》，是一套以音樂為主題的劇集，兩大男主角都是現任偶像組合的成員。除了夠養眼之外，OST都非常動聽，大飽眼福和耳福！

+ 2

【10】《好久不見》

主演：卓宇錫、廷承豪

集數：5

播放年度：2017年

《好久不見》這套劇，可說是韓國BL劇的始祖！當時，BL這個題材在韓國並不是太流行，所以這套劇當時並沒有很高的人氣。不過，自從BL風興起後，這部劇經常被一眾韓國腐女翻推！

不知道以上10套必睇BL韓劇，又有哪一套最戳你的腐女心呢？留言告訴我吧！

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