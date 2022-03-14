【朴明洙/南韓/疫情/染疫症狀】南韓疫情最近有上升趨勢，3月12日單日超過35萬人染病，多名韓星亦宣布確診。最近康復的朴明洙在節目分享確診Omicron的症狀，本身以為是輕症，但竟辛苦得暴瘦4kg。



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南韓疫情再度失控，過去兩星期確診數字不斷攀升，前日（3月12日）單日更超過35萬人染病。病毒亦在娛樂圈內爆發，不少韓星接連染疫，繼早前確診的《Running Man》成員金鐘國，知名主持及綜藝常客朴明洙亦中招，他與不少圈中藝人，如Red Velvet成員Joy、SJ希澈、光熙等人都有合作。

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朴明洙3月初快速測試呈陽性，核酸檢測同告確診，隨即在家隔離。他休息8天後康復，近日重回其主持的電台節目《朴明洙的廣播》，談及自己患病時的情況：「身邊很多中過Omicron的人都說是無症狀，只是流鼻水而已，但我的情況跟傳聞完全不同。全身上下都不舒服，而且喉嚨很痛，是喝不到水、無法吞口水的程度，結果兩日內瘦了4公斤。」

朴明洙表示戴好口罩很重要 / IG @dj_gpark

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朴明洙指自己平時做足防疫，事後回想的確有鬆懈的地方：「快測驗出陽性的那天我十分驚慌，之後想起有次打招呼時沒有戴口罩。」他也在節目再三提醒大家記住戴口罩：「真的很重要，因為任何人都有可能確診而不自知。」

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