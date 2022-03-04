韓國女星徐睿知爭議不斷，繼2021年被爆操縱前男友金正賢，影響對方工作態度外，亦被指私生活複雜、學歷造假，準備復出又被鄰居控訴胡亂泊車阻塞，黑歷史似乎仍未完。



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徐睿知被網民爆出4年來一直因停車及佔用公共空間等問題，而與鄰居發生爭執。該網民表示與她父母是鄰居，雙方已有過數次不快經歷：「徐睿知每星期會來3次左右，經常胡亂泊車，她的父母就在公用樓梯設置寵物狗的圍欄，阻擋我和其他居民。」

網民指控徐睿知

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該網民續指：「這家人又放行李到我家門口的消防栓，還圍上寵物狗圍欄，意思是不要動他們的東西......樓上有緊急患者的話就麻煩了，吵過好幾次還是這樣，她爸爸還推撞我們。」

事主認出徐睿知，她雖然否認，不過過幾天帶同律師前來道歉。事主質疑她道歉不真誠，「我把過去4年的困擾說了出來，她向我道歉並指父母會搬走，但就問我會不會將事件放上網。」

徐睿知、金正賢 / iMBC

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徐睿知2021年受連串醜聞影響，包括操控前男友金正賢，不准對方與同劇女演員有交流，而令人氣和外界評價插水，被嘲是「本色演出」韓劇《雖然是精神病也沒關係》。事發後她一直潛水，直到最近憑《夏娃的醜聞》復出才道歉，卻隻字不提因她受到傷害的演員們，被批沒有誠意。

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最新醜聞一出，不少韓國網民都指徐睿知「公主病」、「到底是如何繼續事業的呢？」、「爭議不斷還可以復出，實在太神奇了」，早前她已遭換角，不知此事又會否影響到新劇呢？

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