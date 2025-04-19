「年上」、「年下」咩意思？原來非BL專用詞　日文原意是「這個」

台灣賴清德早前參觀台北國際書展，並購買BL（和製英語boys' love之縮寫）漫畫《DAY OFF》。



之後賴清德於社群平台Threads發文表示自己購入BL漫畫，同時詢問網友，

「年上年下是什麼意思」



引發許多討論。究竟什麼是「年上」和「年下」呢？一起來看看吧！

「年上」、「年下」經常聽人提起，不過原來唔係BL作品專用！（點擊放大瀏覽）👇👇👇

「年上」、「年下」係咩？原來出自日文 而且唔係BL作品先用（《完美的求婚》劇照；01製圖）

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BL作品超常見 什麼是「年上」、「年下」？

「年上」（としうえ）、「年下」（としした）兩個詞彙皆源自日文，分別為「比……年長」和「比……年少」之意。這兩個字詞透過日本動漫、小說、影劇等流行文化傳播到香港，也漸漸在香港被廣為使用，尤其在BL、同人圈中十分常見，近年來也越來越常出現在日常生活中。

以BL作品而言，年上、年下通常直接用來指稱戀愛關係中主動方（攻）的年齡，成為作品的一種類型標籤之一。若作品標註「年上」，則代表攻方比受方年長；若作品標註「年下」，則代表攻方的年齡較受方小。也有作品會特別標註「年上攻」、「年下攻」等，若沒有特別標註，單純只有「年上」、「年下」的話，大部分情況下都是指攻方的年齡。

日常生活也可使用 年上、年下非BL專用詞彙

雖然年上、年下這兩個詞主要透過BL作品傳播，不過這並非BL圈的專門用語，而是日文中本來就存在的詞彙，只要是形容年紀比自己大／小的人，其實都可以使用「年上／下」，在其他非BL的動漫、小說、影劇作品中也可以看見年上或年下的標籤。

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年上、年下透過各式各樣的作品傳播後，也讓越來越多人知道這兩個詞的意思，漸漸地在日常生活中被使用。許多人在談論戀愛話題時，會以「年上男」、「年上女」來指稱年紀比自己大的對象，「年下男」、「年下女」則為年紀比自己小的對象。

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