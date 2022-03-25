除了商經局、民航處、環保署職位，房屋署與香港電台也同樣釋出多個暑期實習機會。雙方均因應各職位有不同修讀科目要求，大家可因應自己的學科應徵獲取經驗。想在暑期賺錢同時得到工作經驗就繼續往下看吧！



本地學生大多需要經過經所屬院校的學生事務處或就業輔導中心遞交申請，而非本地學生則可以郵寄或電郵方式遞交申請，填妥申請書，連同證明其學生身分的文件，在截止申請日期當天或之前，透過傳真或電郵送交各部地址。房屋署職位亦要求申請人已完成大學一年級課程及並非2022年的應届畢業生。

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各位要注意郵各位要注意郵寄信封上需清楚註明「申請參加專上學生暑期實習計劃」，而且資料不全，或沒有夾附有關文件，或逾期申請，都將不獲考慮。所有職位詳細資料可參考各部門網站。

👉打工仔放無薪假巧遇「神級會計」 返工與放假互相抵消=工資清零!

政府昨日（17日）發表最新失業和就業不足的統計數字，2021年12月至2022年2月的失業率上升至4.5%。那麽在疫情下應該怎樣做才可以增加被錄取機會呢？是該用LinkedIn、JobsDB等揾工平台漁翁撒網式求職嗎？《開罐》Opener請教有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」。她表示甚麽時勢都會有人說揾工困難，但甚麽時勢都會有人找到工作。鼓勵打工仔與其宅在家，更應該爲自己爭取機會，以3招教打工仔主動出擊。

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👉失業援助金｜疫下揾工最重要不是CV！專家3招教你點樣出擊自薦

同場加映：政府暑期工｜商經局/民航處/環保署請多名實習生 專上學生可申請

近日政府多個部門招聘暑期實習生，工作期大約兩個月，月薪亦有$10500。商經局、民航處和環保署釋出大量職位，就讀本地及海外專上學院的香港特別行政區永久性居民皆可申請。想在暑期賺錢同時得到工作經驗就繼續往下看吧！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈