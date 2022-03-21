疫情下老闆不讓員工在家工作等奇怪安排的故事不時都會聽到。但這次的故事荒謬程度更是讓人除了「哈？」以外不知該如何作反應。日前網民在社交平台分享公司無賴行爲，表示自己上班半個月後被放無薪假。某天檢查收入時卻發現，公司沒有發放薪金。追問負責的會計時，他竟然表示半個月假期抵消了上班半個月的工資？！



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最近有網民在奴工處Facebook專頁上投稿，分享自己被公司扣糧的經歷。網民指因應疫情自己被放無薪假，但「某月check糧發現一蚊都冇，但明明返咗半個月先放假」，於是網民問會計，對方表示：「你放咗半個月假，咪抵消返返工嗰半個月」。會計的神邏輯令一衆網民傻眼，除了留言質疑會計能力以外，更有網民直接用2字表示：「告得」！

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大家如果遇到這樣的情況會怎樣做呢？其實按照勞工法例第三章，僱主在任何情況下不得遲於工資期届滿後7天支付員工工資，而即使需要扣除工資也只能扣除實際缺勤時間的工資；否則即屬犯法。僱主如故意及無合理辯解而不依時支付工資給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款 35萬元及監禁 3 年。

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