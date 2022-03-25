近日政府多個部門招聘暑期實習生，工作期大約兩個月，月薪亦有$10500。商經局、民航處和環保署釋出大量職位，就讀本地及海外專上學院的香港特別行政區永久性居民皆可申請。想在暑期賺錢同時得到工作經驗就繼續往下看吧！



政府部門的暑期工雖不是公務員職位，但依然比不少實習計劃高薪。商經局、民航處和環保署各崗位的職責及入職條件均有所不同。特別是環保署共設47個不同崗位供專上學生選擇，因應工作性質，所要求的學科和經驗都有差異。《開罐 Opener》為大家整理了暑期實習計劃的基本要求、待遇並申請方法。有興趣的大家要留意啦！

👇👇👇即睇商經局、民航處、環保署暑期實習要求待遇👇👇👇

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各位要注意郵各位要注意郵寄信封上需清楚註明「申請參加專上學生暑期實習計劃」，而且資料不全，或沒有夾附有關文件，或逾期申請，都將不獲考慮。所有職位詳細資料可參考各部門網站。

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除了Omicron變種病毒以外，出現「腦霧」的主因還有壓力、睡眠不足、荷爾蒙失調、營養不足和不健康的飲食習慣等等。如果經常發現自己很難集中、健忘，腦袋好像鋪了一層霧氣的話，你可能已經有「腦霧」。來自台灣的鄭淳予醫師曾經分享過一個分辨「腦霧」的測驗；回答以下10條問題，爲自己的情況評分看看自己的腦霧指數吧！

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同場加映：政府筍工｜衞生署請殮房主任頂薪4.2萬 只需DSE合格及符合一條件

第五波疫情嚴峻，累計超過百萬人確診，截至25日錄得6557宗死亡個案。衞生署現聘請殮房主任，DSE或會考5科包括中英文合格即可申請。但申請者需通過衞生署舉辦的能力傾向測試才會獲聘，月薪由$21,340起，頂薪點可達$42,545！詳情請到原文閱讀👈 👈 👈