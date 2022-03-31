新型態數位資產NFT（非同質化代幣）不像一般實體的錢幣可以被複製取代，而是利用區塊鏈，每個代幣即為一個獨特資料，是無可取代的，買NFT的人不是買作品，而是買下所有權，一般多是用在藝術品或是音樂上，近期這NFT風靡台灣演藝圈，像是周杰倫、陳冠希、陳零九等人都有涉略，就連網紅團體反骨男孩都推出自己的NFT，卻因形象太過情色引起熱議。



艾瑞絲（Aries）以電競實況起家，最初因穿短裙到大同高中教課被PO網，一夕成為最有知名度的英文老師，她近年轉型當YouTuber，也是「反骨男孩」成員之一，團體近期瞄準NFT商機，替她拍了一系列藝術美照，開始在1月底正式發售，沒想到只用了3分鐘就完售。

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只不過，艾瑞絲拍攝的一系列NFT作品近期卻在DCARD引起討論，有網友認為她宣傳的方式太過像成人AV，甚至已經到了物化女性的範圍，直呼「很難理解她本人腦子在想什麼」，同時列出幾個作品的名稱，例如「優質女孩，不讓你睡」、「身體開放用狗狗幣購買」等。

對此，該網友認為艾瑞絲的NFT作品太過物化女性，也引起不少民眾迴響，紛紛留言「看到是她，完全不意外」、「滿好理解的，想賺錢的心態」、「就是一個噱頭」、「原本很喜歡她的說，有點傻眼」，引起熱議。

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