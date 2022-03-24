「368萬粉絲𡃁模」吸金力竟低過呢位仙氣校花？AV導演神分析4關鍵

26歲藝人蔡瑞雪就讀北一女時，曾憑著亮麗的外形，登上各大節目，後來還遠赴韓國參加選秀，雖然最後遭到淘汰，但仍累積許多粉絲。有「網紅推手」之譽的AV導演圤智雨（戲引子）就在臉書分析蔡瑞雪狠甩嫩模的4個原因，引發網友討論。



圤智雨表示，有一位嫩模向他炫耀，自己有高達368萬粉絲追蹤，但他認為探討一個人的商業價值時，不能只看「臉書追蹤人數」，而是要了解有沒有將「人氣變現」的能力，如果一個人沒因為人氣而取得更有價值的工作，那就不要靠這行當主要收入。

圤智雨以蔡瑞雪為例，分析蔡瑞雪狠甩高人氣嫩模的四大加分特質。第一個特質是「舒服感」，現在有很多網紅正妹太依賴修圖、濾鏡，本人會變很正沒錯，但看起來很突兀、不自然。

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第二特質是「親切感」，不管是自拍照或外拍照，蔡瑞雪不是永遠一號表情，有大笑、露齒笑、鬼臉等。第三特質則是「生活感」，有人會追求流量，穿金戴銀吃好料，但只會徒增與網友之間的距離感，也會讓人覺得很炫富。

最後一個特質是「內涵」，如果臉書粉專一天到晚都貼出「各種誘惑文」，那就沒有特殊點，如果可以把自己工作、生活上發生的好壞事，以各種不同觀點分享給網友，就會慢慢有內涵。

貼文一出，網紅「鬼才阿水」也來留言，「但遺憾的是很多人還是只會用數字評斷，根本不會看待背後帶來的價值與影響力，最後就是懂的都賺到錢跟找到想要的合作機會，不懂的繼續自我感覺良好開高價」。

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