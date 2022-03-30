【防疫物資包/快速檢測/核酸檢測/omicron】政府料於本周六（4月2日）起向全港270多萬住戶派發防疫物資包。有網民疑惑到該如何領取？要不要事先登記？更擔心如果錯過領取時限，是否可以補領？



政府將於4月初向全港300萬個家庭派發防疫服務包。

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政府3月25日宣布，將一次性向全港接近300萬個家庭派發防疫服務包，並計劃於3月30日動員1萬名義工及公務員展開包裝工作，預計3日內完成包裝，意味著最早可於在4月2日全港18區派發，目標在7日內完成派發。以下為領取物資包的6大注意位。

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1.抗疫物資包要申請嗎？

市民不用自行申請，物資包會透過管理公司、房屋署、鄉議局鄉事委員會、義工及公務員團隊派發。

2.如何領取物資包？

房屋署：向公營房屋住戶上門派發

業主立案法團及管理公司：向私營房屋住戶上門派發

義工及公務員團隊：向基層家庭上門派發

鄉事委員會：向鄉郊地區上門派發

3.如果無人在家，可以補領嗎？

若無人應門，人員會留下字條或相關證明卡，住戶可持卡到全港18區派發點領取防疫包。亦會視乎情況，機動性設立多個發放點，具體地點仍有待公布。

特首林鄭月娥在3月25日抗疫記者會上公布，政府將於4月初的7日內，向全港300萬個家庭派發防疫服務包。

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4.每個家庭拎幾多份？

理論是每個家庭一份，不過政府表示，若為7至8人家庭，可寬鬆處理再派一份。

5.物資包內有甚麼？

每份有中成藥兩盒、快測包20個、KN95口罩20個，以及由衞生防護中心製作的資訊手冊及心意卡。

6.如果我不需要物資包，可以捐贈嗎？

民間有物資捐贈平台（如Share for Good愛互送），根據該平台的網上資料，現不同社福機構需要血氧儀、口罩、快速檢測包等物資。

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