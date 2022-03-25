【中醫/omcron/老人院】醫管局在facebook專頁公布，會為市民提供一條龍中醫服務，範圍包括居家隔離的市民、在隔離設施的市民、老人院中的長者，以及康復者，並為他們提供不同的熱線電話及表格。



醫管局在facebook專頁公布，會為市民提供一條龍中醫服務。

1.居家隔離市民

醫管局為市民設立免費咨詢熱線，由註冊中醫負責解答中醫藥相關的問題。電話號碼為：1834511，由星期一至星期日，服務時間由早上9時至晚上7時。

2.隔離設施的市民

服務對象為年滿18歲合資格⾹港居⺠，及正於社區治療設施/北大嶼山醫院的確診病⼈，為他提供免費中醫內科服務，病⼈可⾃願參加。西醫及中醫團隊會為病⼈進⾏臨床評估，以確認其適合中醫治療，查詢熱線：27943068（星期一至五，早上9時至下午5時半）。

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3.安老院舍長者

會安排香港註冊中醫師，為於安老院舍確診的院友及職員提供最多3次遙距中醫診症或外展中醫服務。中醫師會為病人按其臨床情況處方不多於5劑中藥，並安排運送中藥到安老院舍。服務範圍內合資格的病人將可獲豁免中醫診療費用，計劃為自願性質。👉按此下載參加表格👈

4.康復者

為康復者及已完成隔離人士提供復康治療，服務包括最多10次免費中醫內科門診（針灸、骨傷推拿及其他治療並不在特別診療服務範圍內）。免費服務由出院日期/完成隔離日期起計6個月內有效，接受中醫服務屬自願性質。參加計劃的人士須於求診前，請致電相關中醫診所進行預約。👉按此看中醫名單👈同時參加者要填寫登記表👉按此下載👈，並提供康復證明文件。

康復或感染證明文件如下:

- 出院文件

- 由政府或獲衞生署認可計劃承認的認可私營醫務化驗所陽性核酸檢測短訊／電子／紙本紀錄

- 衞生署快速抗原測試陽性結果人士申報系統的成功申報短訊／電子紀錄

- 衞生署發出的隔離令

- 其他由政府或醫院管理局發出的康復紀錄



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政府將康復者分成兩大類，分別為一般市民及免疫力較弱市民，當中又按不同年齡，包括3-4歲、5-11歲、12-17歲、18歲或以上，以及安老院舍院友，定出不同的接種時間要求。同時感染前打了一針或兩針科興、復必泰疫苗都有不同計法。👈即睇康復者幾時要打針👈

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