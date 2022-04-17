不少情侶約會慶祝，感覺對了，可能會「恩愛」一下，不過在與伴侶共度美好的夜晚前，也要記得做好安全措施，對此，台灣疾病管制署就曾在臉書粉專分享，正確的安全性行為知識，包含正確使用condom，防治性傳染病，同時也列出常見的避孕套6大錯誤迷思。



安全套Condom的6大錯誤迷思：錯誤的觀念恐讓安全性行為變得「不安全」

迷思一：以備不時之需，安全套放銀包？

安全套不耐高溫，如果長時間置於銀包內可能會造成避孕套乳化變質。

迷思二：安全套戴兩層比較安全？

戴兩層保護力不會比較好，反而可能因為摩擦而導致破損的機會增加。

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迷思三：只要使用安全套就能避免感染所有性病？

全程戴套並依照「撕、捏、套、取、丟」的正確步驟，才能減少接觸病毒的機會。

「撕」：打開包裝時要檢查日期與安全套是否完整。

「捏」：捏住前端氣囊，過程中要注意不要使用指甲避免劃破。

「套」：套在生殖器上時，要完整套到根部。

「取」：就是在射精後必須馬上取下，每次都要更換。

「丟」：拿下來的安全套要包好丟入垃圾桶，不要沖入馬桶或隨意棄置。



迷思四：性愛時使用凡士林、嬰兒油來當潤滑液？

油性的潤滑液會造成安全套乳化破損，搭配水性潤滑液才安全。

迷思五：口交時，可以不需要戴安全套？

仍有傳染病會透過口交時傳播，像是A型肝炎、桿菌性痢疾等。

迷思六：安全套過期了還可以用？

安全套超過保存期限會因品質劣化或破裂而失去保護效果。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：情人節啪啪啪要注意！保險套6大錯誤使用方式，小心亂用變悲劇】