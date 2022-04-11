【拍拖/兩性關係/分手/中產/公屋】不少港女都被嘲只想找高富帥男友，但即使不介意另一半經濟環境，亦未必行到落去。一名中產出身的女大學生，就因住公屋的男友太自卑而決心分手，令網民感嘆門當戶對的重要性。



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有網民近日在連登討論區發文，表示她和前男友的家庭環境相差很遠：「佢住公屋，老豆（竇）老母離婚，自細都無點感受過父母嘅愛；我就住私樓，老豆都叫搵十幾皮，屋企人相處融洽，佢會因為雙方家庭背景相差好大而自卑。」

男生只是窮小子，但樓主不介意 / 《二十五二十一》

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雖然男生只是窮小子，不過樓主和她的家人從沒有介意，「我根本就唔介意有冇錢嘅問題，唔會因為佢住咩樓，屋企冇錢而討厭佢，相反我屋企人仲好欣賞佢。前男友為咗交學費，咩辛苦工都肯去做。」

兩人經過多次鬧交仍敵不過分手

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可惜兩人經過多次鬧交仍敵不過分手，樓主直言Ex對她講過很多難聽說話：「成日借啲意係到（喺度）講『你咁有錢，都唔明我呢啲窮人嘅諗法』、『唉你唔會明㗎啦』、『你同我都唔同』，真係無法再忍受對方嗰份自卑感。」到底拍拖是否應該木門對木門，竹門對對門？網民有以下看法。

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比起門不當戶不對，很多網民都認為樓主前男友如今只是大學生，返兼職賺得較少已經覺得自己不如人，其內心的自卑感作祟才更恐怖。你又覺得拍拖應該要看重對方家世嗎？

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