特首林鄭月娥公布，由4月21日起分三階段放寬社交距離措施，包括食肆晚市恢復堂食，以及重開部分處所。當中堂食延長到晚上10，時同桌顧客上限由2人提升到4人，主題公園、戲院、健身中心、美容院重開。



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政府同時宣佈由4月21日起，解除禁止涉及兩戶以上私人地方進行多戶聚集的限制令，下周向行會提交建議，公眾地方群組聚集二人放寬至四人。

4月21日首階段放寬詳情，餐飲業務處所：

堂食延長到晚上10時，有晚市堂食

同桌顧客上限由2人提升到4人

容許不逾20人宴會

繼續關閉酒吧/酒館



重開部分康樂及文化場地：

體育處所，室內及戶外場所

健身中心

美容院、按摩院

公眾娛樂場所、表演主題公園，展覽，博覽會

遊樂，桌球溜冰

遊戲機中心

活動場所

宗教處所



室內可容納人數為上限5成，可以4人1組活動。



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另外，針對戲院有特別要求，由於個別指定場次可在院內飲食，因此所有員工要打3針，或持有醫學豁免證明書，或是打兩針康復者，而該場次所有入場顧客要打3針，除12歲以下小童，或過去3個月內康復者，若已打兩針都符合入場要求。

4.21日，餐廳晚市終於有堂食。

不過在每日仍有數千宗確診的情況下，網民卻普遍指措施會有反效果，雖然可以「抖抖氣」，但仍手擔心會為第六波埋下伏線，直言「一陣又爆，無了期咁loop。」亦有人表示，內地爆發得如此誇張，情形就有如香港第五波初期，提醒大家應要加倍小心。

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上海疫情嚴峻，每日確診逾兩萬宗。一早明言不會封城的上海市政府，早前決定分區封控，不少內地網民都指決定取巧，但亦不得不配合。在至今長達兩星期的封區政策下，不少小區物價大升，蔬菜更是有價無市，令居民非常不滿，無可奈何之下在網上吐槽，花式嘲諷政府的防疫政略，同時改meme圖自嘲自娛，有網民指「笑著笑著就哭了」。👉即睇網民另類幽默👈