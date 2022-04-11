【居港日本人/YouTuber/香港職場/日本職場】居港日本人May是YouTuber兼打工仔，不時拍片分享港日文化差異，近日她就談到兩地職場上的大不同，雖然她已來港多年但還是相當不習慣！



影片截圖

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住在香港的日本人May經營YouTube頻道「May in Hong Kong 私の香港生活」，不時拍片用廣東話大談她在香港生活時留意到的兩地分別。近日她上載自己在香港工作8年所見的職場文化，當中有些事情令她相當震驚。

👇點撃圖片看日本人覺得香港職場有咩最神奇👇

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【1】廁紙當盒裝紙巾

May表示日本人認為卷裝廁紙只會在廁所使用，盒裝紙巾則是用來抹嘴、抹鼻、抹枱之類，所以返工第一日見到同事們的辦公桌上都放有廁紙，令她十分驚訝。

【2】香港公司無交通津貼

日本公司會負責員工的來回交通費，不過May在東京工作時，有住靜岡縣的同事每日坐新幹線返工，單程車費最少要6000日圓（港幣約400元），她相信除非是高職位，否則同樣例子很難獲批。

【3】食埋早餐先開工

May留意到很多香港人返工都會遲10分鐘，之後更吃完早餐才工作，而且不會有人指責此行為。她大呼：「好和平呀！日本做唔到，遲到1分鐘都係遲，食埋早餐一定激嬲Boss。」

【4】去洗手間要拎鎖匙

日本沒有廁所鎖匙的概念，便利店、餐廳、公司廁所都可以任用。假設大廈同一層有3間公司，大家共用同一洗手間，而門口亦不會上鎖。

【5】有Sick Leave

日本沒有此制度，生病休息就要放大假或扣人工。而且香港人不怕攞假，但日本人就會想太多，因怕放假麻煩同事或要看上司臉色，May試過最誇張全年都未放過大假。

May試過最誇張全年都未放過大假 / 影片截圖

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影片亦在網上討論區引起迴響，有網民表示：「真係應該得香港人廁紙當平時紙巾抹嘴抹鼻，唔想買盒裝嗰啲，好快用完會窮」、「日本咁正嘅旅遊體驗，某程度就係靠日本人仆心仆命工作建立出嚟」、「其實我哋又何嘗唔係對『日本女性要幫男同事斟茶遞水』呢點感到驚訝，唔同地方文化同勞工法例都唔同，不過OT無補水就最不知所謂」。你又怎麼看呢？留言分享給大家吧！

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