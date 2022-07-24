7套重口味韓劇反映人性黑暗面　魷魚遊戲排第2不及呢套邪教片心寒

許多人都相信人性本善的道理，但近期隨著影視的發達、崛起，許多新興的題材也陸續出現，其中關於「人性」的話題更是時常被添加在戲劇當中作為延伸的題材，就如《魷魚遊戲》、《人性課外課》、《他人即地獄》等話題韓劇中，都有關於超寫實的「 探討人性」相關題材。



今天小編也特地整理出了 7 部與人性相關的韓劇，喜愛這類題材的朋友你都追過了嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《我的大叔》

由李善均、李知恩（IU）、高斗心、朴浩山等所主演的《我的大叔》，劇情主要講述一個在社會底層中成長的20初女性李至安（李知恩 飾），父母雙亡卻留下了高額負債，並與年邁的奶奶相依為命，為了還債、支付奶奶的療養院費用，只能身兼多職拼命賺取微薄的生活費，與家庭、事業處處碰壁的 40 代男性朴東勳（李善均 飾）相遇，在漸漸走入彼此生活的過程中，不但改變了雙方看待社會現實的方式，還治癒了彼此及身邊的人。

想信許多人在看這部戲劇的時候都被李知恩（IU）精湛的演技所驚豔，將對於未來人生沒有奢望、毫無生氣的角色特質詮釋完美，在劇中與李善均互相治癒對方傷痛、看似厭世實則療癒的劇情更是打動不少觀眾，能在人生最黑暗的日子，遇上能照亮自己的一盞燈，確實事件難能可貴的緣分，相信劇中他們在未來的日子裡定會走得相當堅定。

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《他人即地獄》

由任時完、李棟旭等人主演的《他人即地獄》，改編自韓國人氣網路漫畫「驚悚考試院」，主要講述作家志願生尹鍾宇（任時完 飾），因長期寫作準備參加徵文比賽，但面對現實的壓力，他不得不妥協搬進租金非常便宜的「伊甸考試院」，但想不到這個可怕的考試院中住的都是殺人魔伙伴，甚至會一起執行殺死房客的計畫，面對這他人製造的地獄，他又該如何逃出呢？

這部戲劇雖然是漫改的作品，但卻一點都不缺少成為地獄的本質，不僅將漫畫中精彩的完美還原外，劇中的特效、場景、氛圍等也都詮釋的相當到位，其中最棒的巧思在於，當主角身處在地獄的同時，其實他也正因此扭曲，不知不覺自己也成為了他人的地獄，並將人性的黑暗面赤裸裸的展現在觀眾的眼前。

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《Sweet Home》

同樣也是一部漫改作品，改編自金坎比和黃英璨創作的同名漫畫《Sweet Home》，由宋江、李陣郁、李是英、李到晛等人主演的，劇情主要講述因為遭遇校園霸凌又遇到父母、妹妹車禍死亡，他而成為足不出戶的「蟄居族」車賢秀（宋江 飾），在家人離世後獨自搬到「綠之家」居住，在想自殺的那天，公寓被不明怪物襲擊，為了幫助一對失去父親的年幼姐弟，開始與鄰居們共同作戰對抗怪物的故事。

雖然看似是一部驚悚科幻的戲劇題材，但其實其中卻暗藏著許多人類的「慾望」，劇中所出現的「怪物」其實都是因為自身慾望所造就出來的樣貌，藉此看得出作者想表達人的慾望就如怪物般，既醜陋又無法擺脫，最終不僅吞沒了自己，還會成為最不想成為的樣子，而鄰居之間為了食物、生存所展現出最自私、黑暗的面貌，也是這部戲劇值得觀看的看點之一，喜愛科幻題材的朋友這部小編大推。

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《人文教育101》

由金東希、 鄭多彬、朴柱炫、南潤壽所主演的《人文教育101》，故事主要講述一名成績優異，卻社交能力低、被父母拋棄而獨自生活的模範高中生吳智洙（金東希 飾），為了賺取大學學費、脫離黯淡無光的日子，開啟了一場重大犯罪，朋友和身邊人也無意間被捲入這一犯罪中而引發了矛盾和事件，最後犯下無法挽回之事而付出殘酷代價的過程。

這部劇集不僅寫實甚至會打破觀眾的三觀，緊張、刺激的劇情會讓人不自覺深入外，在劇中飾演主角的金東希可以說是最厲害的雙面人，在學校天真無邪是媽媽們口中的三好優良學生，但誰知下了課卻成了重大案件的最終大 BOSS ，片中除了刻劃人物性格突出外，同時也是在揭露現今韓國的學生們校園生活低迷，且犯罪年齡持續下降的處境，也對現在年輕學子所面臨的困境發出警訊。

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《Happiness》

由韓孝周、朴炯植、趙宇鎮三人所主演的電視劇《Happiness》，劇情主要以後疫情時代為背景，講述某種不明的「狂人病」病毒，正在大城市新建公寓中悄聲無息的蔓延，而身為警察特工尹新春（韓孝周 飾）和她的高中好友鄭伊賢（朴炯植 飾）也身處在這棟公寓之中，而只要被「狂人病」患者咬傷，就會變成如喪屍般噬血的怪物，而為了控制不讓病毒持續蔓延，政府宣布將社區全面封鎖，在這階級制度嚴格的社區，住戶間的相互猜忌、恐懼的氛圍持續蔓延的公寓中，主演二人是否能殺出一條血路呢?

這部戲劇的題材確實相當適合探討「人性」，因為這樣的劇情設定，使得這棟公寓就如同一個小型的社會，有房的人看不起租房的、有錢的看不起沒錢的而自視甚高，加上在極端的環境下，更能夠看見人性最深沉的黑暗面，不僅相互搶食、搶水，甚至在應該相互體諒的時刻，說出最尖酸刻薄的話語，每一幕都會讓你氣得牙癢癢，但在看劇的同時也會不自覺的反問自己，當下我會如何抉擇，而劇集中有許多值得思考的議題，好奇的朋友就趕緊找來看看吧！

《魷魚遊戲》

在去年引起全球暴動的《魷魚遊戲》不僅創下Netflix眾多紀錄，更成了Netflix韓劇中人氣最高的影集，同時也紅了劇中主演李政宰、朴海秀、吳永秀、魏嘏雋、鄭好娟等人，故事從一位原本家庭幸福卻在十年前因公司重整而失業，最終導致妻離子散的成奇勳（李政宰 飾）開始，某天在賽馬中幸運贏錢卻不巧遇到追債人的他，走投無路之下簽了《放棄身體切結書》，正當他覺得人生無望時，在地鐵月台遇到了一位神秘的男子，並拿到一張名片邀請他玩一場獎金豐厚的遊戲，在半信半疑下成奇勳成為了這場神祕遊戲的玩家之一，但沒想到竟是一場以性命為賭注的死亡遊戲。

劇中所設立的關卡都是以前韓國小朋友會玩的東西，如123木頭人、椪糖、拔河、彈珠比賽等，在第一集中就以最簡單的123木頭人為開端，但付出的代價卻是性命，讓參賽者們無法接受，甚至發起了投票決定是否繼續遊戲，但當回到現實社會，所有人都要面臨龐大的金錢和生活壓力，還不如在遊戲中放手一搏，縱然生命被奪走但無法生存的社會才是真正的活地獄，從這能看出韓國其實生活壓力巨大外，劇中為了高額獎金而不惜殺人、陷害等的血腥場景，不僅反映出人性最自私、黑暗的面貌，刺激又具衝擊性的劇情實屬讓人無法輕易忘記。

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《地獄公使》

由劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒、梁益準主演的《地獄公使》，而該劇改編自延尚昊與崔圭石的同名網路漫畫作品《地獄》，並以邪教作為故事題材，主要講述一種超自然現象長期在世界各地出現，受害者會見到「天使」，並被宣告將在何時死亡、下地獄，這時一種新興的宗教「新真理教」開始盛行，而追隨他們的網絡極端組織「箭鏃」也協助煽動騷亂，而在這人心惶惶、充滿宗教狂熱與暴力的新秩序下，又該如何讓這世界重回正軌？

在劇中飾演「新真理教」創辦人的劉亞仁可以說是相當重要的靈魂角色，利用「恐懼」來創造烏托邦國度的思維，並將「神的旨意」發揮到最強大的力量，盲目追從的人們，反而將正常的社會變成了另一個地獄，透過反思的手法來「探討人性」、「考驗人性」、「理解人性」，聳動的劇情、充滿衝擊性的效果絕對會讓你映象深刻！

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