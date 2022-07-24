7套重口味韓劇反映人性黑暗面　魷魚遊戲排第2不及呢套邪教片心寒

撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：

許多人都相信人性本善的道理，但近期隨著影視的發達、崛起，許多新興的題材也陸續出現，其中關於「人性」的話題更是時常被添加在戲劇當中作為延伸的題材，就如《魷魚遊戲》、《人性課外課》、《他人即地獄》等話題韓劇中，都有關於超寫實的「 探討人性」相關題材。

今天小編也特地整理出了 7 部與人性相關的韓劇，喜愛這類題材的朋友你都追過了嗎？（點圖放大瀏覽👇👇👇

+27

《我的大叔》

由李善均、李知恩（IU）、高斗心、朴浩山等所主演的《我的大叔》，劇情主要講述一個在社會底層中成長的20初女性李至安（李知恩 飾），父母雙亡卻留下了高額負債，並與年邁的奶奶相依為命，為了還債、支付奶奶的療養院費用，只能身兼多職拼命賺取微薄的生活費，與家庭、事業處處碰壁的 40 代男性朴東勳（李善均 飾）相遇，在漸漸走入彼此生活的過程中，不但改變了雙方看待社會現實的方式，還治癒了彼此及身邊的人。

想信許多人在看這部戲劇的時候都被李知恩（IU）精湛的演技所驚豔，將對於未來人生沒有奢望、毫無生氣的角色特質詮釋完美，在劇中與李善均互相治癒對方傷痛、看似厭世實則療癒的劇情更是打動不少觀眾，能在人生最黑暗的日子，遇上能照亮自己的一盞燈，確實事件難能可貴的緣分，相信劇中他們在未來的日子裡定會走得相當堅定。

【相關圖輯】Netflix用戶暴跌賴觀眾夾Plan　網民勁數6大缺點：窮得只剩韓劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+2

《他人即地獄》

由任時完、李棟旭等人主演的《他人即地獄》，改編自韓國人氣網路漫畫「驚悚考試院」，主要講述作家志願生尹鍾宇（任時完 飾），因長期寫作準備參加徵文比賽，但面對現實的壓力，他不得不妥協搬進租金非常便宜的「伊甸考試院」，但想不到這個可怕的考試院中住的都是殺人魔伙伴，甚至會一起執行殺死房客的計畫，面對這他人製造的地獄，他又該如何逃出呢？

這部戲劇雖然是漫改的作品，但卻一點都不缺少成為地獄的本質，不僅將漫畫中精彩的完美還原外，劇中的特效、場景、氛圍等也都詮釋的相當到位，其中最棒的巧思在於，當主角身處在地獄的同時，其實他也正因此扭曲，不知不覺自己也成為了他人的地獄，並將人性的黑暗面赤裸裸的展現在觀眾的眼前。

【圖輯】點圖放大看更多《他人即地獄》劇照👇👇👇

+6

《Sweet Home》

同樣也是一部漫改作品，改編自金坎比和黃英璨創作的同名漫畫《Sweet Home》，由宋江、李陣郁、李是英、李到晛等人主演的，劇情主要講述因為遭遇校園霸凌又遇到父母、妹妹車禍死亡，他而成為足不出戶的「蟄居族」車賢秀（宋江 飾），在家人離世後獨自搬到「綠之家」居住，在想自殺的那天，公寓被不明怪物襲擊，為了幫助一對失去父親的年幼姐弟，開始與鄰居們共同作戰對抗怪物的故事。

雖然看似是一部驚悚科幻的戲劇題材，但其實其中卻暗藏著許多人類的「慾望」，劇中所出現的「怪物」其實都是因為自身慾望所造就出來的樣貌，藉此看得出作者想表達人的慾望就如怪物般，既醜陋又無法擺脫，最終不僅吞沒了自己，還會成為最不想成為的樣子，而鄰居之間為了食物、生存所展現出最自私、黑暗的面貌，也是這部戲劇值得觀看的看點之一，喜愛科幻題材的朋友這部小編大推。

【圖輯】點圖放大看更多《Sweet Home》劇照👇👇👇

+11

《人文教育101》

由金東希、 鄭多彬、朴柱炫、南潤壽所主演的《人文教育101》，故事主要講述一名成績優異，卻社交能力低、被父母拋棄而獨自生活的模範高中生吳智洙（金東希 飾），為了賺取大學學費、脫離黯淡無光的日子，開啟了一場重大犯罪，朋友和身邊人也無意間被捲入這一犯罪中而引發了矛盾和事件，最後犯下無法挽回之事而付出殘酷代價的過程。

這部劇集不僅寫實甚至會打破觀眾的三觀，緊張、刺激的劇情會讓人不自覺深入外，在劇中飾演主角的金東希可以說是最厲害的雙面人，在學校天真無邪是媽媽們口中的三好優良學生，但誰知下了課卻成了重大案件的最終大 BOSS ，片中除了刻劃人物性格突出外，同時也是在揭露現今韓國的學生們校園生活低迷，且犯罪年齡持續下降的處境，也對現在年輕學子所面臨的困境發出警訊。

【圖輯】點圖放大看更多《人文教育101》劇照👇👇👇

+4

《Happiness》

由韓孝周、朴炯植、趙宇鎮三人所主演的電視劇《Happiness》，劇情主要以後疫情時代為背景，講述某種不明的「狂人病」病毒，正在大城市新建公寓中悄聲無息的蔓延，而身為警察特工尹新春（韓孝周 飾）和她的高中好友鄭伊賢（朴炯植 飾）也身處在這棟公寓之中，而只要被「狂人病」患者咬傷，就會變成如喪屍般噬血的怪物，而為了控制不讓病毒持續蔓延，政府宣布將社區全面封鎖，在這階級制度嚴格的社區，住戶間的相互猜忌、恐懼的氛圍持續蔓延的公寓中，主演二人是否能殺出一條血路呢?

這部戲劇的題材確實相當適合探討「人性」，因為這樣的劇情設定，使得這棟公寓就如同一個小型的社會，有房的人看不起租房的、有錢的看不起沒錢的而自視甚高，加上在極端的環境下，更能夠看見人性最深沉的黑暗面，不僅相互搶食、搶水，甚至在應該相互體諒的時刻，說出最尖酸刻薄的話語，每一幕都會讓你氣得牙癢癢，但在看劇的同時也會不自覺的反問自己，當下我會如何抉擇，而劇集中有許多值得思考的議題，好奇的朋友就趕緊找來看看吧！

《魷魚遊戲》

在去年引起全球暴動的《魷魚遊戲》不僅創下Netflix眾多紀錄，更成了Netflix韓劇中人氣最高的影集，同時也紅了劇中主演李政宰、朴海秀、吳永秀、魏嘏雋、鄭好娟等人，故事從一位原本家庭幸福卻在十年前因公司重整而失業，最終導致妻離子散的成奇勳（李政宰 飾）開始，某天在賽馬中幸運贏錢卻不巧遇到追債人的他，走投無路之下簽了《放棄身體切結書》，正當他覺得人生無望時，在地鐵月台遇到了一位神秘的男子，並拿到一張名片邀請他玩一場獎金豐厚的遊戲，在半信半疑下成奇勳成為了這場神祕遊戲的玩家之一，但沒想到竟是一場以性命為賭注的死亡遊戲。

劇中所設立的關卡都是以前韓國小朋友會玩的東西，如123木頭人、椪糖、拔河、彈珠比賽等，在第一集中就以最簡單的123木頭人為開端，但付出的代價卻是性命，讓參賽者們無法接受，甚至發起了投票決定是否繼續遊戲，但當回到現實社會，所有人都要面臨龐大的金錢和生活壓力，還不如在遊戲中放手一搏，縱然生命被奪走但無法生存的社會才是真正的活地獄，從這能看出韓國其實生活壓力巨大外，劇中為了高額獎金而不惜殺人、陷害等的血腥場景，不僅反映出人性最自私、黑暗的面貌，刺激又具衝擊性的劇情實屬讓人無法輕易忘記。

【圖輯】點圖放大看更多《魷魚遊戲》劇照👇👇👇

+5

《地獄公使》

由劉亞仁、金賢珠、朴正民、元真兒、梁益準主演的《地獄公使》，而該劇改編自延尚昊與崔圭石的同名網路漫畫作品《地獄》，並以邪教作為故事題材，主要講述一種超自然現象長期在世界各地出現，受害者會見到「天使」，並被宣告將在何時死亡、下地獄，這時一種新興的宗教「新真理教」開始盛行，而追隨他們的網絡極端組織「箭鏃」也協助煽動騷亂，而在這人心惶惶、充滿宗教狂熱與暴力的新秩序下，又該如何讓這世界重回正軌？

在劇中飾演「新真理教」創辦人的劉亞仁可以說是相當重要的靈魂角色，利用「恐懼」來創造烏托邦國度的思維，並將「神的旨意」發揮到最強大的力量，盲目追從的人們，反而將正常的社會變成了另一個地獄，透過反思的手法來「探討人性」、「考驗人性」、「理解人性」，聳動的劇情、充滿衝擊性的效果絕對會讓你映象深刻！

【圖輯】點圖放大看更多《地獄公使》劇照👇👇👇

+4
韓劇《致不愛我的X》有NCT道英　日劇《初戀的惡魔》雙男主擔正《禹英禑》反加劇韓國校園欺凌情況　自閉症學生超慘遭遇搞喊網民青龍電視劇大賞｜完整得獎名單　李政宰金高銀大熱奪視帝視后寶座朴恩斌演活自閉症女主角受盡矚目　心理病人做主角劇集有幾多？《說出你的願望》下月播　池昌旭、秀英搞「黃Viu」線上見面會非常律師禹英禑劇評｜韓自閉症律師故事超勵志　跳恰恰扭轉負能量

延伸閱讀：

COOL 每月潮流片單 │台、美劇各種尺度大？這 5 部片能讓你整天全身發熱！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】

韓劇
我的大叔
魷魚遊戲
Netflix
李善均
IU
任時完
李棟旭
宋江
韓孝周
朴炯植
李政宰
劉亞仁
今日韓國
COOL潮流生活網
你可能感興趣