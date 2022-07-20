非常律師禹英禑劇評｜韓自閉症律師故事超勵志　跳恰恰扭轉負能量

「在我開始說話之前，請大家多多包容，你們可能會覺得我很奇怪，說話結巴，反應也很遲鈍…，這些都是因為我患有自閉症類群障礙症，但我是一名律師，深愛著法律。」



＃我叫禹英禑，正著唸、倒著唸都一樣

英禑身為一名患有自閉症的律師，如果要說他跟其他律師哪裡不一樣的話，我想他更有上進心、更加專注、擁有滿腔熱血，再多了一點單純可愛。

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自閉症或許會為他的職場生涯帶來許多困難，但也因為本身的某些特質，讓他有了出類拔萃的機會，誰說律師一定要嚴肅高冷，活潑可愛反而能靈活跳脫思維框架。

剛入公司，連個旋轉門都覺得很困擾的英禑，卻有著超乎常人的高智商，劇中英禑有段內心話讓我印象深刻：「雖然我看過的書都能記得，但卻會因為一般人眼裡的小事而感到困惑，或許我的名字應該叫『英愚』，既伶俐又愚蠢大概就是我。」

聽到這段心聲，突然感到心疼，其實他都知道自己的不一樣，只不過無能為力。「你最特別的地方在於善良與誠懇，其實這個世界上能真正做到這兩點的人並不多，而你確實其中之一。」

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＃跟著我大聲說：「我有異議！」

圓圓這個角色第一次登場時，就以強烈的外向性格特徵，給觀眾留下深刻印象，瘋狂的搞笑魅力也在一播出就大量圈粉。在劇中圓圓是英禑的高中同學，在學生時期就充滿正義感的他，總是保護著英禑，出了社會後更是擔綱專屬的社交大師，陪伴在英禑身邊，成為他最堅強的後盾。

看到圓圓和英禑之間真摯的友誼，心裡一股暖流，想著：「世界上之所以存在著美好，是因為在人群中有小太陽不斷散發著溫暖的光。」、「親切的光芒越多，「善良」帶來的美好就會變得更加明顯。」

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＃「真是有趣！」

目前正在熱播中的《非常律師禹英禑》，在看完第一集後就被英禑神奇的魔力深深吸引著，準備入坑接下來的精彩內容。同時對於這部劇的劇情，筆者有些心得和大家分享：

我們每一天的生活，都在經歷著各種情緒的起伏、不同狀況的發生以及面對不一樣的人，在這當中可能會有感到不舒服或是不愉快的時候，但從英禑身上學到：「初次見到旋轉門，總覺得不方便，後來發現就像跳恰恰一樣，咚！恰恰！就過去了，從此之後通過旋轉門變成了一件愉快的事。」

每一個「突如其來」，都有機會讓你開心起來！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：YC Sky，原文：【影評】《非常律師禹英禑》我不是一般律師 但我想幫助很多人】