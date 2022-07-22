《禹英禑》反加劇韓國校園欺凌情況　自閉症學生超慘遭遇搞喊網民

Netflix熱播韓劇《非常律師禹英禑》一上線就深受韓劇劇迷的喜愛，也備受律師、特教老師以及自閉症家屬的認同與肯定，不僅在港、台造成討論熱潮，南韓收視更是狂飆10倍，還獲得「Netflix Top10 全球非英語影集排行榜」冠軍。



雖然該劇主旨是想改變眾人對自閉症患者的想法，原是想帶來正面的影響，沒想到一名中三學生的發言，竟引起大批南韓網友的無奈：「這就是現實！」（點圖放大了解👇👇👇）

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一名韓國學生在論壇上PO出一篇題為「雖然是中三學生，但有一些傷心的事」，透露同學之間偶爾會以「你是身障者嗎」、「呀，殘障人」當作朋友之間的玩笑話，沒想到《非常律師禹英禑》開播後，同學竟改成「你是禹英禑嗎」、「呀，像禹英禑的人！」原PO坦言，原以為該劇播出後可以改變大家對自閉症患者的想法，沒想到主角名字現在卻變成學生欺凌的形容詞：「真的覺得很傷心。」

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對此，也有一位網友表示深有同感，只因職業為教師的妻子任職的學校中，就有比劇中禹英禑呈現的自閉症症狀還要嚴重的學生，沒想到《非常律師禹英禑》開播後，就會有其他學生在休息時間找該名自閉症學生，還對其惡言相向：「你為什麼不會像禹英禑那樣？」、「禹英禑那麼聰明，為什麼你不那樣？」

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PO文曝光後，頓時掀起韓網熱議，紛紛呼籲相關部門應關注此事，才會避免校園霸凌越來越嚴重：「這真的很現實」、「覺得原PO的妻子應該報告校方，如果連老師都不制止的話，那個學生就會更可憐吧」、「中學生就是最沒分寸的時候，這時候不擺正就會走歪路了」、「還好學校還有像原PO那樣的孩子！」

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