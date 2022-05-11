大學生打工辭職被主管罵害人　爸爸神安排秒覺悟：覺得自己超級廢

許多大學生會兼職打工、實習，除了賺點零用錢，也可以增加社會經驗。一名網友在Dcard分享自己的打工經驗，他認為不論家中缺不缺錢，大學時期出去打工都可以多少磨練自己的社會能力，引起眾多網友共鳴。



原PO表示，自己在求學時期，家中給予無私的奧援，讓他衣食無憂，「大學時期沒有學貸，一個月基本一萬（台幣，下同）花用，花不夠只要一個訊息、一通電話，網路銀行就匯錢給我。」原PO爸媽希望他不要為錢的事情擔心，要好好把時間拿去充實自己。

但某一次原PO和死黨一起去壽喜燒店打工，卻被當場震撼教育，「嬌生慣養的我小心翼翼的拿著客人用過的餐具及碗筷，非常害怕碰到客人的口水……所以動作真的慢到不行」、「上班時間我的臉都是臭的，我也完全不在乎客人看到我的感受，當下只覺得好噁心」，最終他做不到一個月就提離職，被主管大罵「像你這種王子真的不要再出來害人」。

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原PO父親知道後，要求他暑假到自己任職的工廠打工，在爸爸的堅持下，他被安排到最辛苦的「高溫壓後殺製程」單位，在高溫的環境中搬重物，一不留意就會被燙傷，但他發現另一位工讀生異常任勞任怨，一問之下才知道那位工讀生出身隔代教養家庭（編按：無法與父母同住，由祖父母教養），所有的開銷都要自己張羅，「看到他這樣刻苦耐勞、相當能吃苦的樣子，再看看與他同齡的我，我真的覺得自己超級廢」。

此文一出，引來眾多網友熱烈回應，「打工真的能學到那些學校所學不到的待人處事及應變能力」、「覺得有打工過可以累積滿多人生經驗與歷練、口條等，還有對客人的應對也都是在這時候磨練出來的，以後如果有生小孩，絕對把我的小孩甩出去打工」、「需要去打工才能知道要在社會上生存有多不容易」。

但也有人認為，「打工真的很累，要不是我缺錢，誰想要邊打工邊上學？沒有大學生活，只有打工、課業、打工、課業，無聊死，窮忙而已」、「與其說打工重要，不如說是為了讓孩子認知到社會上是有階級區分的」、「如果可以我也不想打工，誰願意在外面被奧客對待？如果有辦法選擇大家都會想當出去消費的人，沒有人會想當服務生」、「不贊成打工的家庭+1，我爸的原話是：『能無憂無慮好好的玩也只有在這時候了，好好的去享受學生生活』」。

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