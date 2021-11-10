你有「買時間」這概念嗎？4條問題看你能否打破「一世打工」宿命

作為打工仔的你，很大機會希望有一天成為老細吧！但事實上，有些人是比較適合打工，有些人是比較適合當老細的。

今天半宅職薯就拋磚引玉，列出四條問題，刺激大家思考事業前路。



你會24小時都想着工作嗎？

作為打工仔的你，可能一天12小時都在工作，卻不會24小時都想着工作。因為那12小時是被迫工作的，被安排的；而放工後的時間即使再想着工作，也未必能夠帶來甚麼改變，而且老細也未必知道。

但有一天你成為老細的話，你可能一整天都不回公司，反而可能睡到自然醒，下午再享用一頓下午茶，但事實上卻24小時都在想工作！因為你有絕對的權力把新構思化成現實，而公司的大小事務也絕對與你有關係。所以其實是人閑心不閑。

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你為自己的能力感到驕傲嗎？

作為一個打工仔，你會為自己的經驗和能力感到驕傲；你會和同事相比，看看誰更有本事；你也會因為自己的管理或專業崗位感到滿足。而這一切，其實都是制度賦予你的。

當你成為設立制度的老細，你反而會變得更加謙虛。舉一個例子，一個被賦予權力的將軍會威風八面，但一個設立制度，賦予下屬權力的明君卻須廣納諫言，抱着謙遜的心。因為你知道對你來說，權力其實是一把兩刃利劍。

你是求生活還是求生存？

作為打工仔的你，會重視生活質素：工作和閒暇時間分配是否平衡？衣食住行有沒有品味？反正有一定收入，為何不好好享受生活呢？但當然，作為打工當事人的你，感覺會是工作奪去了你的生活。

而作為老細的你，閒暇是奢侈又昂貴的。即使經常出入高級餐廳，有名車代步，你心底也依然覺得自己在求生存。因為做生意往往大上大落，今年賺大錢，難保過幾年會欠下巨債。所以即使生活質素再好，你的主觀感覺也是在求生存而已。

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你有「買時間」這個概念嗎？

作為打工仔的你，通常會以巴士、小巴、港鐵等代步。表面的原因是要慳錢，但深層一點的原因，是你慳到的時間也不能帶給你額外收入。既然如此，為甚麼要花錢搭的士呢？

但作為老細的你，反而有機會擁有自己的司機。舒適當然是原因，但買時間更是重要。正如上面所討論，老細一天24小時都在工作狀態的。所以你會用錢買時間，買體力，換取收入無上限的機會。

結語

究竟你是適合打工，還是適合做老細，當然還有很多考慮因素。今次的討論只是拋磚引玉，刺激希望一天成為老細的你反思，定立未來的路向。

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