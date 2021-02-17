轉工｜壓力大寧減人工轉工？　37歲打工仔苦惱　網民一語道出關鍵

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-17 12:58

很多人為了更高的薪水，會選擇轉工發展，不過轉換跑道也有一定的風險必須考量。一名網友就在PTT發問「37歲轉工會怎麼抉擇呢？」引起網友熱烈討論。

壓力太大，減人工轉工諗得過？（按圖睇下網民點講！）

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該名網友指出，自己大學一畢業就到小型會計事務所工作3年，接着到現在公司工作滿10年，由於目前公司薪資、福利都不錯，結婚後就穩定在這間公司發展。不過近年來卻開始對工作感到倦怠、提不起勁，2年前轉調到另一部門，本來想說可以重拾工作熱情，沒想到被主管搞得心更累，還要每天加班通勤。

於是事主趁工作期間另外面試一家建設公司的行政會計，工作內容聽起來有別於以往，加上離家非常近，可以省去每天台北新竹的高鐵通勤時間，令事主非常感興趣，然而薪水少到「像是大學剛畢業新鮮人，也就是我的13年資歷根本就是浪費」，雖然事主表示目前沒有經濟壓力，但他還是猶豫了，「各位會怎麼抉擇呢？重點是，我37歲了。」

貼文一出引發熱議，有網友認為已經待在同產業13年就不要換，「結婚了就別動了，13年很長」、「不要跳，你換到別的地方跟新人一樣又得不到別人的尊重真的會很痛苦」、「不要為了逃避現在的壓力去跳到屎坑，後悔莫及」；也有網友鼓勵原PO勇敢嘗試，「有工作經驗、沒經濟壓力就有底氣，繼續找」、「你沒有經濟壓力，老公也支持你，怕甚麼？大不了再換啊」、「你對新工作很有熱忱且有興趣，也是可開創另一片天」。

但也有網友提出不同看法：「你真正該思考的不是『換工作』，而是『換職稱』、『在工作領域內升級』。搭低樓層電梯只能到達低樓層，如果你想到頂樓看看風景，請務必換搭另一部高樓層電梯，否則你永遠到不了」，令網友表示「中肯」。

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