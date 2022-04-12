狠狠地摑下來吧 日女生發明「銀紙搧臉機」 用錢喚醒打工仔靈魂
撰文：聯合新聞網
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日本一位經常發明「無用生活小物」的女網友藤原麻里菜近日創造一款「鈔票搧臉機」，透過鈔票輕撫臉龐，便可以讓上班族找回努力工作的動力，但這項發明實在太無用，讓網友看了也忍不住笑了。
藤原麻里菜日前又發布最新無用設計，她在Twitter帳號「@togenkyoo」發布「鈔票搧臉機」，她親自示範將鈔票夾在機器上，機器便會自動左右擺動，讓鈔票跟着來回移動，失去活力的上班族就可以享受「被鈔票打臉」的快感，藉此找回努力上進的動力。
仕事のやる気がなくなると札束で頬をなでられるマシーン pic.twitter.com/pSlcqspL6x— 藤原 麻里菜 | Marina Fujiwara (@togenkyoo) April 5, 2022
藤原麻里菜的無用發明雖然開玩笑成分居多，但她發明的道具卻都需要經過多次反覆實驗才能發明成功，因此獲得大批粉絲追隨。這次發明的「鈔票搧臉機」也不例外，逗樂許多粉絲，大家紛紛留言大讚：
．「我找到上班的動力了！」
．「有它就不需要咖啡」
．「鈔票打上我臉的時候真的有效」
．「拜託直接拿錢砸我吧！」
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