狠狠地摑下來吧　日女生發明「銀紙搧臉機」　用錢喚醒打工仔靈魂

日本一位經常發明「無用生活小物」的女網友藤原麻里菜近日創造一款「鈔票搧臉機」，透過鈔票輕撫臉龐，便可以讓上班族找回努力工作的動力，但這項發明實在太無用，讓網友看了也忍不住笑了。



藤原麻里菜日前又發布最新無用設計，她在Twitter帳號「@togenkyoo」發布「鈔票搧臉機」，她親自示範將鈔票夾在機器上，機器便會自動左右擺動，讓鈔票跟着來回移動，失去活力的上班族就可以享受「被鈔票打臉」的快感，藉此找回努力上進的動力。

仕事のやる気がなくなると札束で頬をなでられるマシーン pic.twitter.com/pSlcqspL6x — 藤原 麻里菜 | Marina Fujiwara (@togenkyoo) April 5, 2022

藤原麻里菜的無用發明雖然開玩笑成分居多，但她發明的道具卻都需要經過多次反覆實驗才能發明成功，因此獲得大批粉絲追隨。這次發明的「鈔票搧臉機」也不例外，逗樂許多粉絲，大家紛紛留言大讚：

．「我找到上班的動力了！」

．「有它就不需要咖啡」

．「鈔票打上我臉的時候真的有效」

．「拜託直接拿錢砸我吧！」



👇👇👇點擊圖片看藤原麻里菜的昔日研發的奇葩產品👇👇👇

+ 30

👇👇👇點擊圖片看更多藤原麻里菜的廢到笑發明👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

術後敗血症不幸截肢…手變「卡通鯊魚頭」 她樂觀配樂自嘲

照超音波看到胎兒影像 孕媽大驚：我是懷了惡魔嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】