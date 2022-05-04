【星二代/女神/沈月/任晴佳/林愷鈴】邱淑貞女兒沈月向來被認為遺傳媽媽基因，現年已經20歲的她近日留在韓國出席多個時裝活動，更與多位韓星合照，有報道指她即將在韓國正式出道，並改為藝名「AYLA」，真正入娛樂圈做明星。其實近年不少90後或00後的星二代女神曝光，《開罐》盤點了7個顏值和身型都是超班的女神，看看大家最喜歡哪一個。



沈月在韓國出席時裝品牌活動，跟不同韓星如丁海寅等合照。（ IG@yuetyuetxx）

有指沈月改名的原因是內地已經有女演員叫「沈月」，而且名氣相當高，為免撞名決定改藝名Ayla。她早前曾經解釋新名字的由來，代表着「Adventure冒險」、「Youthquake年輕覺醒」、「Love愛」和「A little bit of creativity少少創意」，希望此名字能夠讓她展開新一段的人生。

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其實近年不少星二代入行或做模特兒，而且個個都遺傳了媽媽的爸爸的良好基因，顏值身材更達女神級別。快看看以下7位出生在90/00年代後的崛起新星二代，誰有著你曾經熟悉的面孔吧！

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有不少星二代一出生便生活在眾人的鎂光燈下，甚至連成長的每一步都成為大家茶餘飯後的話題，其實是明星也好，星二代也好，也只是一個普通人。我們可以關注他們的動態，但應該留給他們應有的隱私和空間，千萬別把自己的期待和想法強加在別人的成長上。

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鄭欣宜（Joyce）早前透露由去年年尾開始進行生酮飲食法減肥，透過進食高脂肪和適量的蛋白質來代替碳水化合物，結果成功三個月內減掉20磅。近日她在IG po相，雖然戴上口罩，但見身形明顯清減不少，被網民大讚少女味濃。其實以往也有不少藝人或名人試過身形突變，有些更因變化大認不出來！

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