人氣歌手Tyson Yoshi（程浚彥）原來真是富二代！在TVB一個室內設計節目中，他跟家人同住的千呎豪宅意外曝光，不過Tyson Yoshi本人就非常不滿，坦言不想上電視。節目亦間接證實Tyson Yoshi是一名富貴公子。



👉MIRROR演唱會丨網民對比海報看最新上弦版圖 Anson Lo佔姜濤C位?

Tyson Yoshi平日在社交媒體不時上載在家中的打卡相，而TVB睇樓節目《家居．築則》，最新到訪一個豪宅單位，有眼利網民發現，豪宅的內部裝，與Tyson Yoshi的家非常相似！節目中提到，戶主兒子就事音樂創作，Tyson Yoshi之前亦透露過自己與家人同住，因此背景資料完全吻合。

豪宅曝光後，Tyson Yoshi在Insatgram 限時動態中回應，指節目「他我去咗台灣嘅時候，設計師係咁氹我屋企人拍」，直言自己對此極度反感，更指「已經唔係第一次因為呢個設計師而引起私隱問題」。

👉陰莖長度｜86國家男性長度曝光 香港幾乎包尾平均長度更只得...

除了Tyson Yoshi之外，有不少名人都是城中隱世富家公子，家住千萬級大豪宅，身家隨時億億聲；更有人家族背景非常巴閉，不止是生意人，更是內地高官！

+ 9

同場加映：Tyson Yoshi騷六嚿腹肌歌迷暴動 8個秘聞讓你知佢咩料

去件由林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）合作的商台《拉闊音樂會 風火雷電》於亞博館Arena舉行。當中，率先獻唱的Tyson Yoshi在台上大騷六舊腹肌，引起全場一陣尖叫。這個曾被人氣王姜濤點名希望能同台合作的Tyson Yoshi，早就已經紅遍港台兩地，究竟大家對他的背景知幾多呢？👉即睇Tyson Yoshi咩料子👈