DSE經濟科卷一卷二今日（３日）開考，當中卷一共有40條選擇題，當中有一條竟與《試當真》去年開騷破格賣門票有關，惹來網民熱話，而游學修更在IG出PO 親解答題！



今年DSE經濟科卷一選擇題中，其中第10條問題提及去年《試當真Trial & Error》舉行兩場現場騷，門票售賣以減價拍賣方式，由開售首日每張一萬元，每24小時減價一次，減至最後一日的十蚊出售，問此種銷售方式的功能及原因。

去年試當真開騷邀請古天樂做嘉賓 (資料圖片)

不少網民對於考評局以《試當真》出題感驚訝，認為試當真得考評局及教育局等「官方認證」很「安全」，又指試題「好似啲文言文咁，代作者諗想表達嘅意思」，更紛紛自定答案：「正確答案係學錢大媽」、「答案是李斯」、「作者已死」等搞笑作答。

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而試當真的創辧人游學修也在IG出PO抽水親解答案，「可以令飛錢落返表演者袋，拍定手都得！」有聲稱ECON曾考５**的網民指，該選擇題正確答案應該是「C」，即這種破格售票說明了價格的配給功能，因為這些門票售予最高價值的買家。

同場加映 :試當真Cap圖賣NFT 一張$4800遭批搵笨 4大惹火事件搞出大頭佛

《試當真》早前宣佈推出NFT產品，引起廣大網民關注，不少人批評試當真有樣學樣，而且定價過高，亦令網民直罵「搵笨」。《試當真》成立至今一年多，已經多次搞出大頭佛，成成香港其一個惹火YouTube頻道。