自古以來，男性的外貌同身高就好比天秤上的兩端一樣，永遠要二擇其一，想要高就唔靚仔，想靚仔就冇得高。近日Viu TV的《肥美人》熱議，有網民提議之後可以拍一輯《矮男神》，其實顏值集於一身的香港演藝圈中，不少超靚仔的男星都未必高大，有些身高少過170cm！



近來人氣大升，擁有42吋胸肌的Tyson Yoshi，男人味十足，有網民估算身高約168cm左右。

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生得唔好睇都仲可以靠後天搭救，但講到無可改變的身高，似乎都是不少男士的硬傷。近日有網民睇完ViuTV的《肥美人》節目後，忽發奇想建議ViuTV應該開一套名為《矮男神》的選美節目，讓觀眾欣賞一下170cm以下的美男！其中「候選人」包括近期hit爆的Tyson Yoshi，有網民估算滿身的肌肉的他約168cm身高、按照官方提供的資料著咗鞋後有168cm的MC 張天賦，MIRROR的Frankie等等。

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其實生得唔高有咩好怕喎，按照非正式的統計，160cm的靚仔和180cm的普通人，女生們更願意揀160cm的靚仔做男朋友。同埋，望返上面的各個候選人，只要有材華自然會有人欣賞，所以唔洗咁絕望，有麝自然香！

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同場加映：梁朝偉妻夫木聰合照被指神顏回春 7個港產型爆中佬的過去VS現在

日本男星妻夫木聰日前在Instagram上載多張跟梁朝偉的合照，兩大男神同場即時引起網民暴動，梁朝偉黃色上衣加一頭短髮的造型相當減齡，更滲出陣陣少年感。不少網民直指梁朝偉神顏回春，看上去不比妻夫木聰老很多。其實香港不少男星人到中年才散發魅力，以下7個型到核爆的港產中佬，大家又點睇？

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