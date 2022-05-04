【港男/港女/身高】美國智庫「World Population Review」公佈全球199個國家及地區的民眾身高數據，當中荷蘭男女身高都排名第一，分別為183.8cm及170.4cm。香港男生的身高排名，在199個國家中排75，香港女生則排名100。



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在最新公佈的數據中，全球男生平均身高為173.1cm；全球女生平均身高為160.9cm，如果你的身高高過這個數，理論上已經高過全球一半人，擺脫矮仔／矮妹之名。亞洲地區方面，男生在高度屬於中游，惟女生就普遍教矮。

亞洲主要國家男性高度：

中國：175.66，全球排名64

韓國：175.52，全球排名67

香港：174.83，全球排名75

北韓：174.69，全球排名77

台灣：173.53，全球排名101

新加坡：173.5，全球排名102

日本：172.06，全球排名113



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亞洲主要國家女性高度：

中國：163.46，全球排名54

韓國：163.23，全球排名60

新加坡：161.30，全球排名87

北韓：161.22，全球排名91

台灣：160.70，全球排名99

香港：160.62，全球排名100

日本：158.50，全球排名145



香港男生平均身高174.83cm，全球排名75，比全球平均男生173.1cm更高，算是國際認證的「高人」，更有網民發現，香港男生比歐洲國家如意大利、葡萄牙更高。當中意大利排名81、平均身高174.42cm；葡萄牙排名86、平均身高174.37cm。而香港女生比日本女生高2cm，是全球中位數，名副其實「中規中矩」！

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