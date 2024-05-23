世界最多公眾假期國家排名TOP 10　第一名假期竟比香港多一倍？！

不少打工仔和學生哥，返工返學就想放假。早前政府就公佈了2025年的公眾假期，來年港人總共會有17日公眾假期， 但在2月、3月、6月、8月、9月及11月均沒有假期。假期當然越多越開心，不知大家又有沒有了解過其他國家的公眾假期有多少天呢？原來排行第一名的國家假期竟然比香港多一倍？！



（Vidar Nordli Mathisen/ Unsplash）

全球最多公眾假期國家排行榜TOP 10

【第10位】14日——奧地利、智利、丹麥、挪威、韓國、土耳其、委內瑞拉

【第9位】16日——冰島、日本、巴基斯坦、哈薩克、泰國

【第8位】18日——哥倫比亞、菲律賓

【第7位】19日——阿根廷、黎巴嫩

【第6位】21日——柬埔寨、印度

第5位的埃及一年有22天公眾假期（Spencer Davis/ Unsplash）

【第5位】22日——孟加拉、埃及

【第4位】25日——斯里蘭卡

【第3位】26日——伊朗

【第2位】32日——緬甸

【第1位】35日——尼泊爾

第1位的尼泊爾一年有35天公眾假期（Sebastian Pena Lambarri/ Unsplash）

排行榜的第一位尼泊爾因為住有許多不同種族，自然也有許多不同信仰；受此影響假期也特別多。再加上非宗教相關的日子，公眾假期的數量每個月平均有差不多3天。香港來年有6個月沒有公眾假期，看到尼泊爾有35天假期，真的很令人羨慕他們的「Work-life balance」。

（《被愛妄想症》劇照）

不過大家也不用太灰心，因為低處未算低，全球最少公眾假期的國家是墨西哥、只有8天。英國、 比利時、巴西、愛爾蘭及德國等地每年亦只有10天左右的公眾假期。如此一看，有17天公眾假期的香港也已經算是比較不錯的數據啦！