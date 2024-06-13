全球第2辣韓國即食麵辣得滯！丹麥緊急禁售　2024最辣即食麵排名

韓國即食麵不少以辣見稱，不過近日就有歐洲國家嫌「辣過龍」而要一款韓國即食麵下架。根據外媒報道，韓國三養的三款辣雞麵因味道太辣被丹麥有關當局緊急下架兼禁售。其實該款辣味即食麵都曾打入全球最辣味的公仔麵三甲，而且香港都有得賣，唔知大家又有沒有試過呢?



《完美搭擋》劇照

丹麥食品安全機構在本週二（11日）緊急召回三款由韓國三養推出的辣雞麵，分別是三倍辣火雞麵、雙倍辣火雞面和辣雞湯麵。不是因為辣雞麵食品品質問題，竟是因為這幾款辣雞麵味道過辣，一包辣雞麵中的辣椒素過多，甚至可能引起急性中毒，勸導購買產品的消費者退回或丟棄商品，更特別强調不能讓兒童進食。

而本次被禁售的辣雞麵品牌，以往都有連登仔討論過，有網民表示曾挑戰過黃色版，已經辣到連「觸動大約六成食辣能力」，「鮮奶都解唔到辣」，當中最辣的三倍辣火雞麵更上了美國網誌The Ramen Rater的2024全球最辣即食麵排行。該網誌由2002年開始發佈即食麵食評，品嘗超過4000種即食面，以往紅極一時的最好食即食麵排行也是由該網誌發佈。今年The Ramen Rater也有發佈全球最辣即食麵排行榜，而被丹麥禁止售賣的其中一款韓國三養辣雞麵亦在榜内，一同來看看究竟最辣的即食麵是哪一款！

The Ramen Rater 2024全球最辣即食麵排行

第10名 ABC - 辣牛肉撈麵（印尼）

THE RAMEN RATER網誌圖片

這款麵條更加足料，比起其他即食麵更寬更有嚼勁。鮮美的牛肉味與辣味直擊味蕾，令人驚喜，味道也確實頗辣。這款即食麵在HKTVmall上8包只賣$38，價格十分實惠。

第9名 Mamee SLRP! - 特辣咖哩乾撈麵（馬來西亞）

THE RAMEN RATER網誌圖片

如果你喜歡辣味與咖喱，這款即食麵一定適合你！强勁濃厚的馬來西亞咖喱與辣味交融，它的辣味刺激味蕾，一定令你不斷飲水！香港暫時沒有代購，如果想試就要自己去Amazon等的網站購買啦！

第8名 Paldo - 極地麻辣湯麵（韓國）

THE RAMEN RATER網誌圖片

這款即食麵既好食又辣，自2019年就一直在榜上出現，排名都是維持在第7或第8名。雖然比起其他辣度稍輕，但辣味仍不能輕視！香港不少地方都有賣，蘇寧賣$5一包！

第7名 Geumb - 火魔王拉麵（韓國）

THE RAMEN RATER網誌圖片

這款即食麵也非常辣，雖然不是最辣的一款，但仍然能令舌頭火辣辣地痛，但這款即食麵味道也非常好！Carousell上都有人幫手代購，賣$60四包！

第6名 良呈美 - 30秒速食火雞麵（中國）

THE RAMEN RATER網誌圖片

這款麵僅需30秒就可以煮好！這款麵的美味與其他不同，有一種令人懷念的雞肉味道，不過這款即食麵暫時沒有購買渠道。

第5名 三養 - 香辣雞肉味撈麵（韓國）

THE RAMEN RATER網誌圖片

雖然不是三養推出最辣的一款即食麵，但這是The Ramen Rater幾年前辣即食麵的基準，更是辣麵挑戰的始祖。這款麵的人氣火爆，連香港超市都可以買到，百佳都只是賣$37.9五包！

第4名 Mamee - 鬼椒辣雞肉杯麵（馬來西亞）

THE RAMEN RATER網誌圖片

馬來西亞的即食麵不是第一次上榜，但是這一定是最特別的一個！黑色的麵條，既致命又黑暗！HKTVmall都有得買，$40有兩杯！

第3名 Mamee - 鬼椒風味龍通咖哩湯麵（馬來西亞）

THE RAMEN RATER網誌圖片

這款麵條的辣味不似其他馬來西亞即食麵，這應該是目前市場上最辣的咖喱即食麵，麵的高湯鮮美，亦有强勁的味道。因為太辣的緣故，很難食得完！這款即食麵在香港也暫時沒有代購，如果想試就要自己去Amazon等的網站購買啦！

第2名 三養 - 三倍辣火雞麵（韓國）

THE RAMEN RATER網誌圖片

每一年，三養的麵條都越做越辣。三倍辣火雞麵的辣度甚至有13,200 SHU，辣到連丹麥都禁止售賣！雖然非常辣，但味道好食！如果只是想試試，可以嘗試番茄辣雞麵，辣味較輕微亦同樣美味。這款即食麵在HKTVmall上亦有得購買，5包賣$55。

第1名 Daebak x TNTCO - 死神辣椒辣雞杯麵（馬來西亞）

THE RAMEN RATER網誌圖片

幾年前，一個以前的辣味冠軍就加入了死神辣椒。它的辣味超群，不僅辣在口中，甚至連腸都會遭殃！但這款杯麵是限量產品，想嘗試就比較困難了。

新第1名 Culley's 世界最辣即食麵 2.0（紐西蘭）?

THE RAMEN RATER網誌圖片

The Ramen Rater出了2024的排名之後，後來又加入這款即食麵作為新的辣味冠軍！並指這款麵的辣味超群，應該是市場上最辣的一款，對比之下其他的即食麵都只是糖水！不過此款即食麵在香港沒有人代購，可能要從其他外國網站自行購買，如ebay等，但價錢較貴，一包麵要135港紙！

除了以上的即食麵，日本18禁咖喱拉麵與初版的Culley's世界最辣即食麵其實更辣，最近已經買不到，所以就沒有放入排名。

資料來源：The Ramen Rater網誌