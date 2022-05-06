説到日本文化，大家可能都會想到AV界與牛郎業。 日本AV女優桃園怜奈擁有傲人身材，復出后作品人氣高企，曾多次登上成人影片網站FANZA排行榜首位。最近她因爲登上一位牛郎的YouTube頻道而受到關注。據説她因爲迷上牛郎楓渚，每個月都會將從AV賺到的全財產用於點香檳進貢給對方。累積總額竟然超過……



（YouTube：@ミナミの渚 -THE REAL FACE-）

AV女優桃園怜奈擁有可愛的臉蛋和豐滿的身材，坐擁不少粉絲。早前她在牛郎楓渚的YouTube頻道亮相，公開承認自己在他身上花了不少錢，甚至成爲對店舖收入貢獻最大的「店Ace」。究竟這位牛郎是怎麽令AV 女優對他這麽沉迷的呢？

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原來桃園怜奈沉迷的牛郎楓渚今年已經40歲，在他35歲時才入行當牛郎。不過桃園怜奈並不在意他的年齡，迷上他甚至甘願將從拍AV的血汗錢全部花在他身上。桃園怜奈在影片中自爆曾經一個月内豪花1000萬円（大約港幣60.8萬元）在楓渚身上。即使作爲AV女優，1000萬也是她需要工作好幾個月才能賺到的金額，但她表示因爲喜歡楓渚、爲了與他一起，願意花巨額支持他。

桃園怜奈至今在牛郎身上花的金額已經超過3000萬円（大約港幣182萬元），拍AV的收入基本全部用在楓渚身上。她更在影片中大方承認他們兩人平常會出外約會，並有性行爲。被問到她會不會擔心因公開自己的身份而失去粉絲時，她卻表示自己隨時都可以引退不做AV女優，絲毫沒有受到影響。

（YouTube：@ミナミの渚 -THE REAL FACE-）

牛郎楓渚在YouTube頻道上曾提到自己20多歲時曾經因創業失敗而負債1億円（大約港幣607萬），曾需要過上逃亡生活，直至35歲成爲牛郎，花4年時間一步步還清債務。當中桃園怜奈用在他身上的3000萬円（大約港幣182萬元）相信也佔了一大部分功勞......

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