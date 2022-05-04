中大公屋仔後悔棄選醫科只能做中產　千字文呻：醫生先做到上等人

【DSE/JUPAS/醫科/Medic/神科】DSE考生入大學揀科時最苦惱的問題，相信是為前途還是為興趣，一名畢業生當年因為自卑而棄選讀醫，家境一般的他後悔當年沒有向錢看，否則今日可能已經大富大貴。



網民後悔沒選醫科 / 《舉重妖精金福珠》

👉中大生列香港各學系前途排名 B級以上得8科？網民：價值觀扭曲

2022年DSE（香港中學文憑考試）5月14日便完結，雖然要到7月才放榜，不過一眾考生都開始有兩手準備應對JUPAS改科。一名中大畢業生在CUHK Secrets寫下勸世文，呼籲各位考生夠分讀神科的話「唔該唔好嘥」。

DSE考生都開始有兩手準備應對JUPAS改科 / 資料圖片

👉李家超八字眉是Lady Killer ？面相學家：表面隨和內心其實是...

樓主以過來人身份表示，公屋出身的他小學中學年年考全級頭十名，但自覺不夠努力和上進，靠打天才波才考到高分，更剛剛好夠分讀Medic：「本身成日打機，考前一個月先抽一半時間溫書。考完英文得4好自卑，班主任又話我毒L格唔適合讀醫，覺得自己唔會讀得掂，所以最後出到嚟夠分都冇揀到。老竇老母有啲失望，但都冇講咩嘢。」

樓主考DSE前一個月先抽一半時間溫書 / 《天空城堡》

👉可口可樂重推玻璃樽裝 官網教正宗飲可樂步驟：原來要加一樣嘢

最後選擇其他科的樓主，現在過得不錯，Ulife亦愉快：「4年大學雖然都知自己係個庸才又hea讀，個分都係below mean，但出到嚟做嘢人工都ok，高過大部分人fg有突。雖然唔係dream job但都唔算好辛苦，同屋企人都算過得開心。」

不過他卻後悔當時沒有讀醫，「其實喺香港做咩工都係冇work life balance，一個禮拜得一兩日day off，但人工同地位差醫生一大截，本身可以做上等人，而家最多做個中產。屋企人一聽到我後悔又怨埋自己一份，話點解唔逼我揀醫，果然公屋仔窮人思維就係驚呢樣驚個樣唔敢去搏，最後都係飲恨。」

選擇其他科的樓主現在過得不錯，Ulife亦愉快 / 《請回答1997》

👉港男娶老婆被要求50萬禮金 外母只回$18000利是 專家揭回禮公價

這篇勸世長文得到另一位網友投稿回應，對方稱自己是個醫生，亦不覺得為錢讀醫有問題：「社會好鍾意放啲無謂嘅包袱喺人身上，醫生護士一定要好有熱誠、好想幫人、要捨己為人，有啲人會話冇熱誠唔好讀medic，對我嚟講係nonsense。我自己都係窮困家庭出身，好老實講係為錢途先入行。當年考DSE嗰陣冇乜諗過自己第時想做乜，見成績幾好就揀medic，因為想改善屋企嘅生活。」

樓主因醫生夢想而飲恨 / 《機智醫生生活》

他認為自己沒有捨己為人的大志，但自問做足本份：「我係為錢讀medic，係冇嗰種捨己為人嘅心態，但我會盡力幫每個病人，同病人／家屬解釋清楚情況，有咩急事都會留低處理先，亦都有讀專科增進自己（不過當然都係因為讀專科搵錢多啲），對每個病人都問心無愧。」

部份網民覺得為賺錢而讀醫沒問題，只要行醫時不要為了錢而影響職業道德便可以；亦有人認為人生不只向錢看，工作沒有熱情很難長做。你又怎麼看呢？留言分享吧！

同場加映：港男入lift巧遇麻煩師奶鄰居 扮「撞鬼」一句話對方即嚇到面青

人生要做的事不過是衣、食、住、行，講到「住」嘅屋企理應是大家感覺最舒服的地方，偏偏隔離左右總有些愛騷擾人的麻煩鄰居，令你無時無刻感到頭痛！近日有網民在Facebook的群組上分享，自己日前成功擊退麻煩鄰居的經驗。他表示同座有一個見人就鬧的師奶，出PO當日不幸遇上，於是靈光一閃下，他決定利用這個機會智取平時自以為靠惡就得的鄰居！👉港男一句話嚇跑麻煩師奶