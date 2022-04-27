醫生是被尊重依賴的專業人士，有豐富知識應對每個病人的需要。日本最近卻曝出一宗精神科醫生性騷擾病人、家暴同居女性的新聞。據多個日媒近日報導，這位醫生以檢查身體作藉口用聽診器和手觸摸女病人的胸部，還多番邀請病人到酒店。但原來這位禽獸醫生的犯罪並非這麽簡單，他還對同居女性下藥、監禁、虐待……



（YouTube：@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

綜合日媒報導，一位在東京歌舞伎町經營精神科診所的51歲男醫生伊沢純4月21日因對女病人做出猥瑣行爲而被捕。視診時疑犯伊沢在非必要情況下用聽診器撫摸女病人的胸部和身體，糾纏不休要求病人和他一起去酒店。但原來早一個月他已曾經被逮捕，涉嫌對同居的前女病人下重藥、進行性虐待和暴力對待。更曾逼意識模糊的她只穿著内衣外出，令她崩潰割腕……

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根據《週刊文春》報導，2021年2月受害人A小姐爲了調整生活節奏而到疑犯伊沢純的精神科診所求醫，之後兩個月也會為處方安眠藥幾次到訪診所。到了4月份A小姐再次到訪診所時，疑犯伊沢邀請她共進晚餐。但因為當時疫情嚴重，A小姐便建議到伊沢的家叫外賣。當天他們發生了第一次性行爲，開始用LINE互相聯絡，發展成戀人關係。於是A小姐開始每個星期裏有2至3日到疑犯伊沢的家留宿。兩人每次見面也會發生性行爲，期間不作任何避孕措施，A小姐的避孕藥也被伊沢丟棄。疑犯伊沢更經常會說要與A小姐結婚、想要兩人的小孩，甚至已經改好未來孩子的名字。

A小姐與疑犯的合照 （《週刊文春》網站截圖）

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但時日過去，疑犯伊沢開始現出真面目。一次見面中A小姐表示自己不能留宿時，疑犯便在一杯飲品裏下藥給A小姐喝，令她瞬間昏昏沉沉。A小姐的一位朋友因發現聯絡不到她，到訪伊沢的家時就發現全裸、反白眼昏迷的A小姐。朋友將她帶走後，疑犯伊沢卻不斷打電話轟炸A小姐，令她自責返回疑犯的家。此後疑犯多番在A小姐的飲品和食物中下藥，令她長期處於醉酒一般的狀態，神志不清；期間還會趁機性侵犯她。

（《週刊文春》網站截圖）

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A小姐在《週刊文春》的訪問中講到伊沢每天都會服用有助性功能的藥物與她進行性行爲，期間多次施以暴力、謾罵，一起洗澡時更會將她的頭按進浴缸的水中。與疑犯同居期間A小姐一直傷痕累累，精神和身體上都受到虐待，但因長期被藥物洗腦、情緒操縱，她一直都沒有提告他。

2022年2月23日，疑犯伊沢在街上逼A小姐脫掉衣服只穿内衣在某停車場撿垃圾後跑離現場，令她陷入驚恐狀態用手袋裏的刀片不斷割手，被行人發現送院。但從手術醒來後A小姐依然選擇返回疑犯的家。數日後她在與男性朋友通電話期間忽然被暴怒的疑犯拳打腳踢、從後勒頸，鄰居聽到爭吵聲報警將她送院。經過這次瀕死的經歷，A小姐才終於醒覺並報警起訴疑犯伊沢。

（YouTube：@日テレNEWS）

雖然疑犯伊沢已經被捕，A小姐依然被過份服用藥物的後遺症困擾。除此之外，這次事件亦影響到她的家人。她的20歲妹妹因為A小姐與疑犯伊沢的關係而非常擔心，承受不住壓力最終自殺身亡。《週刊文春》報導指出疑犯伊沢歷年來已經多次因猥瑣罪、傷人罪和違反醫療規定等罪名被捕入獄，令不少日本網民質疑到底為甚麽有多次前科的人還可以開診所，繼續傷害人......

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