每個人都有一個發達夢。近年來越來越多年輕人開始學習投資、買股票，希望可以爭取早日上樓，但並不是每個人都可以這麽成功。有日本綜藝節目最近介紹一位21歲醫學生Ryota，他兩年前創業，成功用第一桶金買下一架法拉利，現在月入更高達3千萬円（大約港幣181萬）。到底他是靠甚麽方法暴富的呢？



（Instagram：@ryota_m4）

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節目《じっくり聞いタロウ》日前訪問一位21歲的醫學生Ryota，當中講到他19歲創業，擁有4架名車，其中一架更是價值3500萬円（大約港幣211萬）的法拉利。獨住單位的租金、生活費、水電費等等都自己一手包辦。在讀大學期間便自己建立一家媒體顧問公司，靠幫人出名賺錢，現在月入竟然達到3千萬円（大約港幣181萬）！

除了名車以外Ryota的收藏品中還有價值498萬円的手錶(《じっくり聞いタロウ》截圖)

身爲醫學生他到底是如何平衡學業和工作的呢？Ryota在節目中講到他會向大學朋友付「打工費」，讓他們幫他管理學業時間表。朋友還會幫他整理課程教材中最重要的部分，朋友A：「我會提早溫書，然後話返俾佢聽合格最低限度要讀邊幾part」

其實Ryota的父母都是醫生，但他並不沒有依靠父陰，19歲創業透過為名人、企業管理Tiktok等社交媒體賺錢。他的公司メディアエイド（Media aid）會了解委托人或企業，為他們度身訂做影片並編輯，之後透過分析數據為他們製作會瘋傳的影片；為他們提升知名度或吸引客人。

(《じっくり聞いタロウ》截圖)

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有學生和CEO雙重身份的Ryota非常熟悉社交媒體的演算法，即使是素人在他手下也一樣可以成名。他形容自己是ghost writer（代寫「槍手」），每個月靠為藝人或企業製作影片賺錢。Ryota更分享到自己曾經收到一位原本只有1000追蹤的美容界素人的委托，半年内就讓他的追蹤人數暴增至14萬人！

他的公司以25萬円（大約港幣1.5萬）10條影片或40萬円（大約港幣2.4萬）15條影片的價錢製作「瘋傳」影片。因爲社交媒體成爲主流宣傳手法，而且Ryota公司的收費比一般廣告費划算，現在已經有120多家公司成爲他的客人。不論美容、飲食、醫療、時裝品牌還是夜店界都有他的腳蹤，而他自己也是在Tiktok擁有30萬粉絲的網紅。

（Twitter：@ryota_m4）

能夠成爲醫學生已經非常厲害，Ryota竟然還可以同時開設自己的公司，在一年内就賺到第一桶金。月入3千萬円（大約港幣181萬）換算成一年的收入就有大約港幣2千多萬！實在是後生可畏......

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