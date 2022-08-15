7位韓星面對酸民零容忍「直接反擊」IU出歌鬧完再蒐證提告做到盡

身為公眾人物，除了平時的私生活被攤在陽光底下外，其實也時常遭受到私生飯（指侵犯明星的私生活及工作的粉絲），或是酸民、黑粉的言語攻擊謾罵，可以說是相當不易的一份職業。



而明星也是人當然也會有自己的脾氣，今天小編就特意整理出了7位勇於面對酸民、黑粉留言決不退縮的韓星，來看看他們超機制、霸氣的回答吧！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、金世正

首先第一位就是近期憑藉《社內相親》大紅的金世正，前陣子在直播與粉絲互動的途中，就有酸民前來攪局，不過面對這些酸言酸語，只見金世正板起臉認真地對鏡頭說道：「今天上傳無禮留言的人，我會無視的，會當作沒看到」，並用可愛、撒嬌的語氣說：「既然來了，就不要說壞話了，就當我的粉絲吧」，超高EQ的回答被粉絲大讚外，更紛紛留言寫下「雖然知道金世正演技很好，但沒想到這麼有智慧」、「世正連這種事都做得很好呢」、「不愧是浪漫喜劇女王，撒嬌滿分」等留言，對金世正的正面回應給出了高度的讚許。

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二、IU

一路走來相當不易的音源女王IU，在面對酸民時可以說是相當的霸氣，直接走「蒐證提告」的路線，甚至連經紀公司都直接表明：「絕無善處和協商的餘地。」強硬的態度頗受粉絲稱讚外，IU本人也毫不畏懼，在慶祝出道10周年之際發表了數位單曲《BBIBBI》，歌詞不但寫出了多年來被酸民、黑粉攻擊的心境，更大力反擊其中最經典的便是把「Stupid」愚蠢的英文字拆成雙關語，唱成「Stupid ID」直接了當的DISS酸民外，更警告他們人都是有容忍度的，不準越線！霸氣的做法也讓不少粉絲直呼：「果然是女王，做什麼都這麼霸氣！」

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三、(G)I-DLE舒華

可愛活潑的(G)I-DLE舒華時常會開直播與粉絲互動，某次在直播的過程中，原本相當開心讀著粉絲留言的她，看見了酸民給她的回覆寫道：「你臉上有東西，醜陋」，當下的舒華先是愣住，然後忍不住說了句：「剛剛是我看錯了嗎？」，可見當下真的非常錯愕，見這情形的粉絲們也忍不住留言安慰，但霸氣的她很快就反應過來並直接說到：「那就出去不要看，讓人心情不好！」直言不諱的態度備受網友好評外，有次遇酸民留言罵她「死肥豬」，對酸民決不客氣的舒華更直接反擊：「不好意思，可以不要在我的直播講討厭的話嗎？」、「透過留言罵人真的很可憐，為什麼要這麼可憐的活著？我也不想看到你！」火力全開的樣貌更讓網友直呼簡直「太爽快了」！

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四、TWICE Momo

不得不說人紅就是事非多，某次TWICE Momo坐在保姆車中開直播，過程中也遭到酸民們的攪局，並留下了許多不好聽的話，但當下的Momo並沒有選擇視而不見、逃避，反而對著鏡頭跟大家說：「了解每個人都有喜歡與不喜歡的東西，但這些酸民為什麼要浪費時間，來看他們不喜歡的東西呢？」而坐在一旁的成員志效也說：「但為什麼非要來這邊留言呢？」，Momo則是霸氣回覆：「因為他們很羨慕我們吧！」超高EQ的回應更是被網友極力稱讚！

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五、BTS防彈少年團SUGA

紅遍全球的BTS雖然粉絲遍佈全球，但同樣深受酸民、黑粉的騷擾，更時常出現傷人的言語，某次在演唱會結束後開啟直播的SUGA剛好看到一位粉絲的留言寫到：「哥哥不要看惡意評論啊，看了會受傷的」，只見SUGA相當霸氣的馬上對鏡頭說到：「很抱歉我不看網路惡評的，他們想多寫一點也可以，無所謂，反正我不看，就讓他們去寫吧。但是公司會告的，不會手軟。當他們得到處罰，大家就會都很開心，所以多寫一點吧」，霸氣又直率的言論讓粉絲們直呼：「真的太帥氣了！」、「果然是閔SUGA的SWAG！」等留言。

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六、Super Junior 金希澈

同樣對酸民不手軟硬起來喊告的還有Super Junior的金希澈，自2020年就宣告要對網路上的惡評提告的他，更表示拿到的賠償將會「全數給律師當酬勞」，而看到此舉的酸民仍不以為意持續留下惡評：「要告不告隨便你」、「能拿我怎樣？」等不見反省的留言，更有直嗆金希澈「要是不取消起訴就是看著我死，你就是殺人兇手」等插曲，而在某次遊戲直播中就有提到關於酸民處理的進度，為此金希澈表示：「其實一直都有收到警方寄來的信件，律師也會問想如何處理，但我告訴律師『都到這裡了，如果要和解，我當初根本就不會告了』。」並表是自己的個性就是會「槓」到最後，要給多少（和解）都沒用，表現出了超強意志外，也讓人看見了金希澈想滅絕酸民的決心，更在影片最後寫下：「如果要毀掉別人的人生，就要賭上自己的人生。」強硬的態度更是受到許多網友、粉絲的讚賞。

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七、MAMAMOO玟星

身為MAMAMOO的帥氣代表玟星，就曾多次警告過酸民：「對別人說三道四、指手畫腳的人會得到報應的」，超帥氣的言論受到大批粉絲的支持外，某次與直播的過程中玟星就曾聊到她面對酸民們的方法，以前的她看見惡評會想以暴制暴的她，但現在則選擇交給公司走法律程序，並警告酸民們：「我不會從寬處理，所以你們自己好好活著吧！」直接了當的言論獲得稱讚外，某次與成員頌樂直播的過程中也直接教育粉絲道：「要好好說話才對，不能毀謗別人，我們不是神，所以不能隨便罵人，隨便罵人的人會遭到報應的」，更在官咖上提醒粉絲不要跟酸民以暴制暴，就算是要捍衛MAMAMOO也不可以攻擊別人，就像自己的東西很重要一樣，別人得東西也很重要，如此正向的偶像怎麼能不愛呢！

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