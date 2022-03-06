因歌曲或韓劇而「入坑」之後，第一件事當然是搜尋藝人的社交網，務求了解偶像鏡頭後的私下一面。在Follow這些藝人的同時，又有否留意到一些改名方式使人摸不著頭腦的用戶名稱呢？今次《Opener》就帶你了解10個特別的韓星IG名！



BTS柾國的IG名用上24個不同的英文字母

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社交網絡盛行，越來越多韓國藝人都開設IG與粉絲互動，不過有時較平凡的IG名已被粉絲用作Fan Account，上載自家偶像靚相，所以不少韓星都轉為使用特別的帳戶名。這些改名方式特別之餘又充滿心思，一起來了解背後的意義吧！

👇點撃圖片看10位韓星IG名背後的意思👇

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【1】SHINee溫流 IG：dlstmxkakwldrl

本名李珍基的溫流，因為韓文的李字和馬字相似，令他不時被稱為馬珍基，利用韓文鍵盤打出「insta馬珍基（인스타마진기）」對應的英文字母就是帳號名。

【2】IU IG：dlwlrma

結合輸入法和諧音，IU本名李知恩（이지은）的恩字和韓文「銀」同音，金、銀、銅之中金又是最好，所以便取別名為「李知金」。

【3】崔宇植 IG：dntlrdl

韓文鍵盤對應這串英文字母的位置就可以打出「宇植（우식이）」。

【4】南柱赫 IG：skawngur

同樣依照韓文鍵盤，可以打出「南柱赫（남주혁）」三個字。

【5】SHINee泰民 IG：lm_____ltm

LTM是李泰民（Lee Tae Min）的縮寫，中間的一連串底線其實有5條，代表SHINee的5位成員。

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【6】BTS柾國 IG：abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz

26個英文字母齊全，唯獨是沒有了柾國的簡寫JK，搞笑又可愛。

【7】WINNER昇勳 IG：maetamong

其實是《精靈寶可夢》百變怪（메타몽）的韓文名，他開IG被要求設定頭像時，又剛好在相簿找到百變怪的照片，不過很多粉絲都表示單眼皮的昇勳和百變怪也有幾分相似呢！

【8】VIVIZ銀河 IG：rlo.ldl

本名丁恩妃（정은비）的銀河，rlo看起來和倒轉的恩（은）相似，ldl則像妃（비）字，據說是銀河哥哥提議的。

【9】NU’EST JR IG：pockyjr

JR開IG的時候旁邊有盒Pocky，於是就將餅乾條品牌配上自己的名字。

【10】Apink初瓏 IG：mulgokizary

3月3日生日的初瓏是雙魚座，她使用韓文雙魚座（물고기자리）的拼音做ID名，十分有情調！

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【彩蛋】BTS Jin IG：jin

防彈少年團大哥Jin的ID超級簡單，而且名稱幸運地未被取用。以為他加入IG多年？其實7位成員是在2021年12月初才一同註冊的！

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