母親節｜AV界堅強媽媽白石茉莉奈　向兒子大方承認拍片結局超暖心

【母親節/白石茉莉奈/堅強媽媽/AV女優】白石茉莉奈嗎入行至今9年，有著「AV界最強人妻」之稱，廣大影迷更會叫她一聲「白石媽媽」。在現實世界中，白石已經結了婚，而已有了一個兒子，原來她曾被兒子揭發拍AV，場面非常尷尬...



白石茉莉奈是一子之母。

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白石茉莉奈出道至今，面對每年大量年輕少女的挑戰，一直站在業內頂端，對於已經年過三十的老將來說，可謂極度難得，亦證明她有後輩難以超越的長處。經歷了離婚危機、兒子發現她拍AV，到被片商雪藏，白石一一完美化解，堪稱業內的堅強媽，到底她是如何一步一步走到今天？

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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