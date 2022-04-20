日本「國民AV女優」三上悠亞外型甜美，同時擁有火辣身材，曾是女團SKE48成員，轉戰AV界後躍身新一代女帝。出道8年來，她經歷過無數突發狀況，曾經一次是和老爺爺級的男優拍對手戲，但對方因為太難控制，導致前後拍了5次，讓她崩潰當場哭了。



三上悠亞上YouTuber三原慧悟的頻道談及進入成人界的辛酸，她坦言這個業界不如想像中的幸福輕鬆，因為一般人其實很難控制情慾，常常1年有數十人來報名，但最後只有2人會通過考驗，至於自己喜歡的拍攝風格，她直言有些導演喜歡拍長片，但自己反而偏好短片，因為較能把情緒完整的表達出來。

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而最痛苦的一次經驗，三上悠亞曾和一位老爺爺級的男優合作，因為對方年紀大了，比較難控制那方面的狀況，沒想到就越拍越長，她當下也不知道怎麼辦，又希望能趕快結束拍攝，之後導演喊卡，重新醞釀情緒，來來回回拍了5次，不斷僵持下就變得很難受，加上已經拍到深夜12點，還是新人的她因此在現場哭了。

三上悠亞近來雖都在日本國內活動，但也不忘更新YouTube、IG等社群網站與粉絲互動，疫情期間，她笑著坦言「美容費用變多了」，固定一週一次做臉、保養皮膚等等，一個月花費將近20萬日圓三上悠亞自揭昔日拍三級片秘聞 與激老男優合作因為這件事拍到哭，而她個人對於臀部的保養也特別在意，定時會去做SPA按摩。身材管理部分，她嚴以律己，一天只吃一餐，沒有設定早或晚，在家閒暇時間會拉筋做運動，保持完美身材。

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