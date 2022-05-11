新冠疫情引發第五波疫情，大家除了加強防疫外，香港人還學懂了怎樣做快檢撩鼻。近日有台灣網民在網上發文，指公司請新人時有才藝表演環節，一名剛入職新同事表演「撩鼻」技巧，結果竟引來大災難！



台灣近日OMICRON大爆發，今（１１日）新增本土個案超過5萬宗，當地民眾都開始自己「撩鼻」看看有沒有受感染。而近日就有網民在linedln發文，指朋友的公司一向有迎新「習俗」，每次有新人報到，照慣例有新人歡迎會和才藝表演傳統。

而近日團隊有個可愛新人來報到，由於她想不到自己有何特別才藝，於是示範教大家如何正確地做DIY快速檢測，正當一眾同事驚呼該新人示範如何快篩不會打噴嚏、流淚、鼻痛時，新同事突然默默說了一聲，「那個…我快篩陽性…」該網民更指最後下午整個團隊一起被消失…

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該貼文被轉發至FB，引來網民爆笑，「這個是魔術表演，驚不驚喜、意不意外?」，「天下無難事，只怕有新人」，「各位觀眾 兩條線～」。不過最後原PO也hashtag表示「大家都安全」，都係那句：最緊要人無事！

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內地疫情陰霾亦然未散，特別是在上海，經歷長時間封城，加上不少防疫人員的不合理行為，令居民及網民累積怨氣。有網民在知乎網站上發文「三年疫情給我們帶來了什麼改變？」沒想到網民紛紛留言表達不滿，更指明白到自己只是家畜，非常灰心。

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