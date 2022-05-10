內地疫情陰霾亦然未散，特別是在上海，經歷長時間封城，加上不少防疫人員的不合理行為，令居民及網民累積怨氣。有網民在知乎網站上發文「三年疫情給我們帶來了什麼改變？」沒想到網民紛紛留言表達不滿，更指明白到自己只是家畜，非常灰心。



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內地大型網站「知乎」最近出現了罕見的網民集體「發聲」行為，過去網民就算不滿，礙於會被禁言封帳，都只敢打擦邊球，今次卻直接表達不滿。在「三年疫情給我們帶來了什麼改變？」的題問下直接崩潰控訴，當中最高讚數的留言直言「我對於時代可有可無。我對於群體不多不少。鮮花和掌聲只會屬於倖存者。」言論間透露無奈及心灰。

帖文引來大量網民放負，更引出現不少為了避過審查的簡稱，例如「潤」即英文的「run」意指移民、「WG」即「文革」。

👇👇👇按圖看內地網民發言👇👇👇

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帖文內容亦被轉發至不少討論區，有香港網民直言如果香港當初封城，不知道會不會跟上海一樣。該題問於4月底出現，至今已超過230萬點閱，亦有網民好奇，該帖竟然沒被刪除。

同場加映：上海爆疫分區封城 網民斷糧擦邊球自嘲：鴛鴦鍋後都會變成同一鍋

上海早前疫情嚴峻，一早明言不會封城的上海市政府，卻大玩語言藝術分區封控，不少內地網民都指決定取巧，但亦不得不配合。結果令人髮不少小區物價大升，蔬菜更是有價無市。不少居民近乎彈盡糧絕，無可奈何之下在網上吐槽，花式嘲諷政府的防疫政略，同時改meme圖自嘲自娛，有網民指「笑著笑著就哭了」。👉即睇網民創意自嘲👈