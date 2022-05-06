AK斬豬肉、周杰倫賣燒餅、陳奕迅街頭劈椰子　8個撞臉明星的路人

【荃灣街市/AK/江熚生豬肉店/阿威】近日荃灣街市豬肉店員阿威，成為網民熱追對象，全因他貌似MIRROR成員AK，更有網民自發在開設應援粉絲群組，非常誇張。其實過去也有不少路人撞臉明星，周杰倫、洪金寶、周潤發都有各自「分身」在世界各地。



👉荃灣豬肉檔店員神似AK被熱追 網民FB開應援粉絲團分享鮮肉照

最近Facebook上出現「荃灣鮮肉AK應援團」，不少女網民參與平民版追星活星活動，到街市找阿威打卡合照。 有不少明星都曾被人發現有分身，例如周杰倫有河北賣燒餅、陳奕迅在湛江街頭劈椰子，連Angelababy都去過地盤搬磚，成為另類紅人。

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