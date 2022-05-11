【荃灣街市/AK/阿威/豬肉檔/MIRROR】荃灣街市豬肉檔店員阿威，因為貌似MIRROR成員AK，而受到網民熱追。連日引來大批傳媒追訪、Fans自發在社交平台開設應援群組，最近在淘寶更出現阿威等身大小攬枕，非常誇張。



荃灣街市豬肉檔店員阿威，因為貌似MIRROR成員AK，而受到網民熱追。

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在淘寶主打客製化明星週邊產品的商店「布沐森旗艦店」，近日疑似嗅到商機，推出多款不同大小的阿威攬枕，更標榜是「荃灣豬肉檔AK阿威抱枕等身同款」。當中共有12款不同大小、質地的選擇，價錢由65元人民幣至188元人民幣。圖案方面抱枕兩面都有不同圖案，店家更表示可以自訂圖案，買2個更有9折。目前已經售出兩個。

不少網民都笑言阿威紅到國內，連淘寶商家都發掘商機，更期待未來會出現衣架、海報，甚至豬肉刀。不過阿威早前已經坦言，成名之後很多人找你影相打卡，有點不習慣及尷尬。

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同場加映：荃灣豬肉檔店員神似AK被熱追 網民FB開應援粉絲團分享鮮肉照

這個名為「荃灣鮮肉AK應援團」的FB群組中，不少女網民分享跟阿威打卡的合照，阿威除了被指貌似MIRROR的Anson Kong ，也被認為似呂頌賢、郭富城、以及羅志祥（小豬）一眾明星，更有人留言阿烕甚有明星相可以正式出道。👉 即睇網民有幾「猴擒」👈