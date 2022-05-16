【消委會/香腸/睪丸/性器官】消費者委員會測試市面30款香腸樣本，發現3款樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥「呋喃西林」的代謝物「氨基脲」（SEM），其中一款是廚師牌的高級雞肉腸。有研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化！想知自己的蛋蛋是否健康，可以跟進醫生指導，簡單一分鐘做過自我檢測。



消委會在食物安全的測試中，發現御品皇的蜜糖雞尾腸、alfresco的Spicy Jalapeno with jalapeno’s and roasted peppers Chicken Sausage，以及廚師牌的高級雞肉腸樣本，檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物 SEM，其中廚師牌的高級雞肉腸檢出的含量更超出歐盟的「行動參考點」13倍。有研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，令睪丸退化及大量精子未能成功釋放，但本港現時未有法例規管呋喃西林及其代謝物的行動水平。

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廚師牌的高級雞肉腸檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物 SEM。（HKTVMALL圖片）

每個男生都很在意小弟弟的表現，長短、軟硬、持久等等，不過很少人注意到睪丸的健康。男性泌尿研究博士許藍方指出，與其關心小弟弟的大小，男生更應該關心自己蛋蛋的狀態，更為大家提供了一個超方便，洗澡時就可以做的檢測方法。

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