男生一日四次才滿足險致不舉　5個方法助你無痛戒J｜性愛那些事

王力宏早前被爆性上癮，令更多人關注這個性問題。有台灣醫生分享自己見過的案例，指有男生要一天四次才能夠滿足，每天都搞得自筋疲力盡，更會影響次日的生活。男生自覺有問題，向醫生求助，沒想到醫生竟然拒絕開藥。



男生要一天四次才滿足，向醫生求助，沒想到醫生竟然拒絕開藥。

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台灣亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑，在一個電視節目上，分享一個男生求助的案例。男生只有21歲，可是已經自慰成癮，1天要自慰3至4次，如果次數不夠，「晚上會焦慮到睡不著。」嚴重影響每天生活。男生要求醫生開一些制男性荷爾蒙的藥物，以減低其性欲，被醫生一口拒絕。

邱鴻傑指出，有關藥物主要用於前列腺肥大，甚至前列腺癌，直言「他才21歲，如果用藥後造成永久性不舉，10年後一定會很恨我」，因此拒絕開藥。其後將他轉介至精神科，並服用抗焦慮藥物。雖然藥物也有射精遲緩等副作用，但幸好男生的上癮症狀有所改善。那麼，有沒有除了看醫生之外的其他辦法，可以無痛戒J呢？情趣頻道「性在有Cindy」主持人Cindy表示，有５個方法，可以助你減少打J的慾望。

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同場加映：你是性慾強還是性上癮？ 一個問題即分得出

何為性上癮？一星期四次算不算？到底性慾強跟性上癮的界線在哪裡？性治療師童嵩珍為大家講解，原來一條問題就已經看得出你是否性上癮，關鍵不是在於次數，更不在於長短。另外也會提醒大家，一旦性上癮的後果以及治療方法。👉即睇你有冇出事👈